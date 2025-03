Thibaut Courtois krijgt goed nieuws te horen nadat hij wedstrijd van Rode Duivels moest missen

De Rode Duivels wonnen zondag met 3-0 van Oekraïne in Genk. Jammer genoeg moest Thibaut Courtois afhaken, net nu er in de Cegeka Arena werd gespeeld. Vanuit Spanje kwam er een update over zijn blessure.

Het had mooi geweest voor Thibaut Courtois om nog eens tussen de palen te staan in het stadion van KRC Genk. Alleen stak een lastige kwetsuur daar een stokje voor.

De doelman had last en kon daardoor niet in doel verschijnen voor de terugmatch tegen Oekraïne. Matz Sels nam zijn plaats in en deed het uitstekend, al blijft het een domper voor Courtois.

Na afloop zei de doelman al kort dat het geen groot probleem was. Het Spaanse Diario AS kwam op dinsdag met meer geruststellend nieuws over Courtois.

Zo zou het 'slechts' om een lichte overbelasting gaan. Geen al te groot probleem dus voor Courtois, die met Real Madrid ook nog voor de titel zal strijden in Spanje.

Hij trainde nog niet mee op het trainingsveld, maar werkte wel individueel in de fitness en met de fysio's. Zaterdag speelt Real tegen laagvlieger CD Leganés en zou Courtois er opnieuw moeten bij zijn.