"Ik zou de gelukkigste man ter wereld zijn": de sterke woorden van Ivan Leko over het vervolg van zijn avontuur bij Standard

Standard is nog steeds onzeker over de koers die de komende maanden zal worden ingezet. Ivan Leko beweert hier geen aandacht aan te willen besteden.

Begin maart zaaide Ivan Leko wat twijfels over zijn toekomst, terwijl hij verklaarde niets meer te verwachten van het einde van het seizoen, en de Europe Play-offs vergeleek met vriendschappelijke wedstrijden.

Sindsdien heeft de Kroatische coach zich toch wat ingehouden met zijn uitspraken. In een interview met RTL Sports legt hij uit dat hij minder aan de toekomst denkt, vooral aan de onzekerheden rond de zijne: "Ik denk er niet aan. Ik denk aan onze volgende wedstrijd. Ik hou van wat ik hier meemaak, we zijn super gemotiveerd. Maar ik denk niet dat mijn toekomst belangrijk is."

Trouw aan zijn principes

Leko heeft zich erbij neergelegd: "Niemand weet wat er gaat gebeuren. Ik zou de gelukkigste man zijn als ik een sterk project zou zien ontstaan en het zou kunnen leiden. Maar wie weet wat er zal gebeuren? We weten niet wat de toekomst brengt. Daarom denk ik van dag tot dag. We zullen dat in de loop van de tijd zien."

Hoe benadert zijn team de Play-offs? "Er is geen specifiek doel. We kunnen niet zeggen dat we X punten gaan pakken, we willen gewoon ons best doen en alles geven in elke wedstrijd. Zo bereiden we ons voor op elke wedstrijd. Ik heb vertrouwen in mijn spelers, in wat we hebben opgebouwd."

Zijn uitspraken lijken uiteindelijk vrij gelijk aan die van het begin van het seizoen: "We zullen ons best doen, dat is het minste dat we kunnen doen. We moeten het meest gemotiveerde team in deze Play-offs zijn, en dan zullen we zien, niemand weet welke resultaten we kunnen behalen."