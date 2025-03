KRC Genk jaagt op vijfde landstitel, Thibaut Courtois blikt terug: "Ik krijg er nog altijd kippenvel van"

KRC Genk gaat vol voor zijn vijfde landstitel en rekent op steun. Thibaut Courtois praatte bij de clubmedia nog eens over zijn herinneringen aan de titel in 2011.

KRC Genk begint zondag aan zijn play-offs tegen KAA Gent. Genk gaat de komende weken vol voor de landstitel, wat nummer vijf in de geschiedenis van de club kan betekenen.

De vorige keer was in 2019, daarvoor was het van 2011 geleden, toen nog met een zeker Thibaut Courtois. Hij haalt nog wat herinneringen naar boven van het kampioenenjaar toen.

"Ik was sinds mijn achtste jeugdspeler bij Racing Genk. Als je dan uiteindelijk kampioen wordt... Ja, mooier kan het niet. Ik denk dat wij het hele seizoen op een vrije constant en hoog niveau hebben gespeeld, met belangrijke overwinningen", begint hij bij de clubmedia.

"Het geloof in de groep dat we kampioen konden worden was toch groot", gaat hij verder. De doelman keepte een fantastische wedstrijd tegen Standard, waardoor de Limburgers kampioen speelden. "Iedereen leefde intens naar die match toe, ook de supporters. Je voelde de kolkende sfeer in het stadion. Als ik dat terugzie krijg ik er nog altijd kippenvel van."

"Eerste trofee in mijn carrière ook. Het was belangrijk om die lijn door te trekken. Wat ik allemaal heb kunnen winnen in mijn carrière is daar, dat jaar, waarschijnlijk ontstaan", besluit Courtois.