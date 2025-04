Eden Hazard onthult details over zijn nieuwe rol bij de Rode Duivels

Eden Hazard was mee op reis naar Spanje voor de eerste wedstrijd van de Rode Duivels tegen Oekraïne. Hij heeft nu gesproken over zijn bijdrage die hij heeft geleverd aan de selectie.

Bij zijn aanstelling won Rudi Garcia de Belgische fans meteen voor zich in door aan te kondigen dat hij Eden Hazard wilde meenemen. "Ik heb veel gesproken met Eden. Hij zal deel uitmaken van het avontuur. Hij zal een rol spelen in de 18 maanden die ons naar het WK leiden", verklaarde hij toen.

Grote broer

Welke rol bleef echter vrij vaag. Bij de eerste bijeenkomst onder leiding van onze nieuwe bondscoach was Eden de avond vóór de wedstrijd tegen Oekraïne aanwezig in het hotel van de Rode Duivels en zat hij in de tribunes in Murcia.

Geïnterviewd door de RTBF legde de voormalige aanvoerder uit: "Het idee is om er af en toe te zijn met de groep. Om hen te vergezellen tijdens bepaalde reizen. Je zou kunnen zeggen dat het een rol is van 'grote broer' voor de groep."

Niet altijd aanwezig

"Ik heb gespeeld met veel spelers uit de huidige groep. Ik ken de coach en zijn staf waarmee ik bij Lille heb samengewerkt. Ik zal deel uitmaken van het avontuur zonder er elke dag te zijn", vervolgde Eden.

Het idee is niet om deel uit te maken van de staf, maar om ten dienste te staan van de groep: "Als ze mij nodig hebben, kan ik altijd helpen. Als er iemand nodig is om te trainen, ben ik er. Ik bezit nog steeds de kwaliteiten. Ik zal niet in de staf zitten, ik zal niets bijdragen op tactisch vlak. Er staat een mooi WK voor de deur, ik zou deel kunnen uitmaken van het avontuur."