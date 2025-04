NAC schept nu al duidelijkheid over de toekomst van Carl Hoefkens

NAC heeft een goed seizoen gedraaid in de Eredivisie. Dat is ook de verdienste van onze landgenoot Carl Hoefkens.

NAC heeft trainer Carl Hoefkens laten weten dat hij ook volgend seizoen hoofdtrainer van de club zal blijven. Dat laat de club weten op zijn website.

“De technische leiding van NAC kiest voor continuïteit en behoudt de samenstelling van hoofdtrainer Carl Hoefkens en zijn assistenten”, klinkt het.

“Mede daardoor zijn de contracten van Kaczmarek en Babos ook met een seizoen verlengd. Hoofdtrainer Hoefkens, assistent-trainer Serdal Güvenç en video-analist Lorenzo de Bruijn beschikken reeds over doorlopende contracten.”

Ook de medische staff van de club blijft identiek aan die van dit seizoen. Technisch direceur Peter Maes is erg blij dat alles nu al geregeld is.

“Ondanks dat de nadruk nu volledig ligt bij onze felle strijd om handhaving in de Eredivisie, willen we als NAC ook – daar waar het kan – al anticiperen op het volgende seizoen. De huidige technische en medische staf werken hard en goed samen. Daarom hebben we besloten de contracten van Tomasz, Gabor en Eddy met een jaar te verlengen.”