"Een ramp, een voorbeeld voor hoe het niet moet": Koning Boudewijnstadion krijgt er flink van langs

Het Koning Boudewijnstadion is al sinds jaar en dag een 'probleemgeval'. Een slecht veld, slechte accommodatie, ... Er moet iets veranderen. Dat beseft stilaan

Als het Koning Boudewijnstadion niet snel wordt gemoderniseerd, dan zullen andere oorden steeds vaker worden opgezocht. “Het Koning Boudewijnstadion is momenteel het tweede slechtste stadion van de wereld. De catering is een ramp, de sfeer is een ramp, toiletten zijn een ramp, binnen raken is een ramp, …"

Een ramp van een stadion

"Als ik aan studenten een voorbeeld van een slecht stadion wil geven, dan stuur ik ze naar Brussel”, aldus Trudo Dejonghe, sporteconoom aan de KU Leuven, bij Bruzz.

“Het is een wake-upcall van de voetbalbond ook met dat veld. Ik kan me dat indenken dat ze liever op een beter voetbalveld spelen dan in het Koning Boudewijnstadion.”

Huidige normen niet in orde

Pierre Clam is directeur bij de sportdienst van de Stad Brussel en is ook duidelijk: “De laatste renovatie is van 25 jaar geleden. Het beantwoordt niet meer aan de huidige normen van een modern voetbalstadion om verder te kunnen evolueren.”

Ook de Belgische voetbalbond is duidelijk over het probleem. Woordvoerder David Steegen had het onder meer over de wedstrijd tegen Oekraïne in Genk: “Daar heb je een organisatie die het gewoon is om elke week wedstrijden te organiseren. Je hebt er hospitality, wat dan weer goed is voor de voetbalbond om meer inkomsten te genereren, je hebt een geweldig goed onderhouden veld, … Alle voorwaarden zijn daar om topsport te promoten.”