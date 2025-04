Olivier Renard zit niet stil: derde zomeraanwinst lijkt al onderweg naar het Lotto Park

RSC Anderlecht heeft zijn oog laten vallen op Marius Broholm, een 20-jarige Noorse vleugelaanvaller die momenteel uitkomt voor Rosenborg BK. De jonge linkspoot, die doorgaans als rechtsbuiten speelt, heeft indruk gemaakt met zijn technische vaardigheden en scorend vermogen.

In het afgelopen seizoen werd hij zelfs uitgeroepen tot Speler van het Jaar bij Rosenborg, na een indrukwekkende reeks prestaties. Broholm begon zijn carrière bij Tiller voordat hij in 2019 de overstap maakte naar de jeugdopleiding van Rosenborg.

Hij debuteerde op 17-jarige leeftijd in het eerste elftal en heeft sindsdien een gestage ontwikkeling doorgemaakt. In 2024 was hij goed voor acht doelpunten in de Noorse Eliteserien en noteerde hij in totaal elf doelpunten in competitie en beker.

De interesse van Anderlecht komt niet uit de lucht vallen. De Belgische club heeft Broholm al meerdere keren gescout en is onder de indruk van zijn potentieel. Met zijn contract bij Rosenborg dat loopt tot eind 2025 en een geschatte marktwaarde van ongeveer €800.000, zou een transfer financieel haalbaar kunnen zijn voor de Brusselaars.

Broholm heeft ook internationale ervaring opgedaan met de Noorse U21-ploeg, waarvoor hij vier keer uitkwam en één doelpunt maakte. Zijn veelzijdigheid, met de mogelijkheid om zowel als rechtsbuiten, centrale middenvelder als aanvaller te spelen, maakt hem een aantrekkelijke optie.

Bij Rosenborg wordt Broholm gewaardeerd om zijn werkethiek en technische vaardigheden. Zijn vermogen om kansen te creëren en zijn scorend vermogen hebben hem tot een sleutelspeler gemaakt. Anderlecht wil het scorend vermogen duidelijk opkrikken en haalde al Mihajlo Cvetkovic als nieuwe spits. Ook Cédric Hatenboer ligt al vast voor volgend seizoen.