'Daarom moest hij minuten pakken: Bod op komst voor Jan Carlo Simic'

Jan Carlo Simic speelde de voorbije wedstrijden weer bij RSC Anderlecht. En de bedoeling wordt ondertussen duidelijk.

Onder David Hubert zat Jan Carlo Simic meer op de bank dan hem lief was. In de wandelgangen was bij de trainerswissel te horen dat de speler meer minuten moest krijgen van de nieuwe coach.

De reden mag duidelijk zijn. Volgens Tuttomercatoweb staat Simic immers in de belangstelling van Eintracht Frankfurt en RB Leipzig.

Voor de ex-speler van AC Milan zou heel binnenkort in het Lotto Park een bod binnenlopen. Simic werd gekocht voor drie miljoen euro door Anderlecht.

De Italianen hebben echter een doorverkoopclausule laten opnemen in de overeenkomst. Die zou 20 procent bedragen, waardoor er nog een mooi bedrag richting Italië zou gaan.

Volgens Transfermarkt is Simic, die nog tot 2029 onder contract ligt, een marktwaarde van 7 miljoen euro op dit moment.

Als Simic voor pakweg 10 miljoen euro kan vertrekken bij RSC Anderlecht, dan verdient AC Milan nog 1,4 miljoen euro aan de transfer. Voor Anderlecht zou dat een winst van 5,6 miljoen euro betekenen.