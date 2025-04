Lokeren-Temse kan het Belgische voetbal in chaos storten: de voetbalbond zal hopen dat Patro zijn taak vervult

Lokeren-Temse blijft een probleemgeval binnen het Belgische voetbal. In theorie hebben ze nog steeds geen licentie voor de JPL en zo kan de nummer 7 van de Challenger Pro League voor heel wat ophef zorgen.

Het klinkt bijna te gek om waar te zijn: de nummer zeven van de Challenger Pro League, die zich normaal gezien niet eens zou plaatsen voor de eindronde, is nu nog maar vier wedstrijden verwijderd van promotie naar 1A. En dat terwijl Lokeren-Temse in eerste instantie niet eens een licentie kreeg voor het hoogste niveau.

Leg dat maar eens uit aan iemand die het Belgische voetbal niet volgt. Grote ogen gegarandeerd. Maar wie de Belgische voetbalwereld kent, weet dat dit gewoon weer een typisch staaltje bondswerk is. Door dit weekend RWDM uit te schakelen, zette Lokeren-Temse alvast een stevige stap richting een sportieve promotie – en bezorgde het heel wat gefrons in Tubeke.

De deelname van Lokeren-Temse aan de eindronde is mogelijk omdat de club beroep aantekende tegen het weigeren van de 1A-licentie. Dat beroep is opschortend: zolang er geen definitieve uitspraak is, mag de club verder strijden. En zo kan het dus dat de Waaslanders op het veld jagen op promotie, terwijl administratief nog niets zeker is.

De voetbalbond zit met de handen in het haar

Wat als Lokeren-Temse straks effectief promoveert, maar de licentie uiteindelijk wordt geweigerd? Of erger nog: wat als de bond nu al uitspraak moet doen? Moeten ze RWDM terugroepen? Lierse opnieuw een kans geven? Of helemaal een nieuwe wedstrijd organiseren? De KBVB lijkt voorlopig vooral te hopen dat Patro Eisden Lokeren uitschakelt en zo het probleem van de tafel veegt.

Intussen tikt de klok genadeloos verder. De UEFA heeft 10 mei als deadline opgelegd voor het afronden van de licentiedossiers. De terugmatch tussen Lokeren-Temse en Patro Eisden is gepland op 11 mei. Iedereen in Daknam hoopt uiteraard dat de licentie alsnog wordt toegekend, zodat er geen chaos ontstaat.

Als Lokeren-Temse uiteindelijk de promotie afdwingt maar toch geen licentie krijgt, dan bepaalt het reglement dat de verliezende finalist uit de eindronde promoveert. Dat zou betekenen dat de veertiende uit 1A gered wordt. Maar ook dan zijn juridische procedures haast onvermijdelijk. Clubs als RWDM en Lierse staan al klaar om te procederen als ze vinden dat hen onrecht wordt aangedaan.