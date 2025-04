De zoektocht gaat verder: Standard krijgt 'nee' te horen en denkt nu aan belangrijke pion van JPL-club

Standard is nog steeds op zoek naar een nieuwe sportief directuer voor het volgende seizoen. Het lijkt erop dat de piste van Roel Vaeyens zich sluit.

Stap voor stap beginnen de nieuwe gezichten van het 'nieuwe' Standard zich te vormen. Of het nu de benoeming van Giacomo Angelini als CEO is of de terugkeer van Pierre François naar Sclessin, de club begint de contouren van zijn nieuwe structuur te schetsen. Maar er blijft een positie vrij, die van sportief directeur.

Fergal Harkin zal vertrekken. Enige tijd geleden is Standard begonnen met het zoeken naar zijn opvolger. Verschillende namen zijn al genoemd.

De meest serieuze piste leidde naar Roel Vaeyens. Met zijn tien jaar ervaring bij Club Brugge en ook zijn periode bij Parma leek hij alle vakjes aan te vinken.

Niet het moment voor Roel Vaeyens

Maar Het Laatste Nieuws meldt dinsdag dat Vaeyens het aanbod van de Rouches niet zal accepteren, althans niet op dit moment. In Luik zullen ze dus naar andere opties moeten kijken. Er lijkt al wel een nieuwe naam op te duiken.

Dan gaat het om Julien Gorius. Na drie jaar bij RWDM levert de voormalige middenvelder ook uitstekend werk bij Dender. Ondanks het beperkte budget van de promovendus kan hij toch trots zijn op enkele mooie vondsten, vooral op de Franse markt die hij goed kent. Pierre François waardeert hem zeer.