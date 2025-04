Jelle Vossen heeft een wel héél duidelijke mening over de prestaties van scheidsrechters in de play-offs

De arbitrage is in de huidige play-offs opnieuw onderwerp van discussie. Scheidsrechtersbaas Jonathan Lardot gaf maandag toe dat KRC Genk een strafschop had verdiend tegen Antwerp en dat de penalty voor Cercle Brugge tegen STVV licht was.

De kritiek op de arbitrage is echter niet nieuw in deze cruciale fase van het seizoen. Jelle Vossen, die zelf ruime ervaring heeft in de play-offs, begrijpt de moeilijke rol van scheidsrechters in zulke omstandigheden.

Vossen, die zowel voor Genk als voor Club Brugge vele wedstrijden in de play-offs speelde, legt uit dat scheidsrechters in deze beslissende wedstrijden een enorme druk voelen. “Ik ga eerlijk zijn, ik heb mij ook al geïrriteerd aan beslissingen van scheidsrechters", vertelt de aanvaller in Het Belang van Limburg.

"Soms wordt er door de buitenwereld een halfuur gediscussieerd over een bepaalde fase. Dan is het voor hen nog altijd niet duidelijk."

De kritiek op de beslissingen komt vaak van fans en analisten die minutenlang over een actie praten. Maar Vossen benadrukt dat scheidsrechters in een vol stadion, onder enorme druk, snel een beslissing moeten nemen. "Niet evident", is zijn oordeel.

Jelle Vossen werd dit seizoen trouwens kampioen met Zulte Waregem in de Challenger Pro League. Volgend seizoen speelt hij opnieuw in de hoogste klasse, in wat het laatste jaar wordt waarin er play-offs zijn.