KAA Gent doet alweer een miljoenentransfer, maar... die miljoenen stromen niet terug naar de sportieve werking: waarom Buffalo's nog meer uitgaande transfers nodig hebben

Hein Vanhaezebrouck verbaasde zich erover in Het Nieuwsblad dat KAA Gent geen geld bleek te hebben na de verkoop van Fofana, Orban en Cuypers, die meer dan 30 miljoen euro opleverden. En nochtans is het een realiteit die nog even zal duren.

Gent staat op het punt om Watanabe aan Feyenoord te verkopen. De Rotterdammers zullen 10 miljoen euro op tafel moeten leggen voor de Japanse verdediger, die algemeen gezien wordt als één van de besten in de Jupiler Pro League. Baro wil resultaten Een aardige som, maar eentje die niet zal terugvloeien naar de sportieve werking. Het boekjaar 2023-2024 werd afgesloten met een nettowinst van ongeveer 4 miljoen euro, maar het seizoen ervoor was dat nog een verlies van 19,2 miljoen euro na de overname door Sam Baro. Die droomt ervan dat de club zelfbedruipend wordt. Die winst vooral te danken aan de koerswijziging die volgde op de overname van de club door Baro in de zomer van 2023. De nieuwe eigenaar investeerde persoonlijk kapitaal en voerde een strakker financieel beleid door. Jongere spelers met lagere lonen en hogere doorverkoopwaarde kregen de voorkeur, terwijl dure contracten werden afgebouwd. De uitgaande toptransfers zorgden wel voor wat ademruimte, maar Baro moest nog een kapitaalsverhoging doorvoeren. Toch blijft Gent kampen met een structureel exploitatieverlies van om en bij de 10 miljoen euro per seizoen. Zonder transfers zou de club dus elk jaar opnieuw in het rood eindigen. Wie kunnen ze nog verkopen? De transfer van Watanabe zal dus grotendeels dat exploitatieverlies coveren. Het probleem is dat Gent nog transfers zal nodig hebben om een deftig budget naar volgend seizoen toe op te stellen. De meest waardevolle spelers na Watanabe zijn Mathias Delorge - die ze niet kwijt willen - en Archie Brown, voor wie weinig belangstelling is. Jordan Torunarigha willen ze ook niet kwijt en Dante Vanzeir willen ze na een half seizoen nog niet afschrijven. Dan blijft er nog Omri Gandelman over die wel wat geld in het laatje kan brengen. Gent moet weer herbouwen en zal dus creatief moeten omspringen met zijn kern. Gent zit immers - ondanks de besparingen - nog steeds met een loonkost van rond de 40 miljoen. En ook het stadion kost hen nog 6,5 miljoen euro per jaar. De kans bestaat dus dat Gent weer de tering naar de nering moet zetten. En dan wordt het aantrekken van financieel interessante jongens nog belangrijker. De scouting en Arnar Vidarsson zullen uit hun tent moeten komen en nog enkele onbekende parels vinden.