Ze zijn al maanden aan het praten: Christian Benteke kan er binnenkort een heel bekende ploegmat bij krijgen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Verlost van zijn schorsing voor doping, is Paul Pogba vrij om te tekenen waar hij wil. De Wereldkampioen van 2018 zou kunnen kijken naar de MLS en zich aansluiten bij DC United, waar Christian Benteke rondloopt.

In augustus 2023 kreeg Paul Pogba een schorsing van vier jaar voor doping. Deze straf, uiteindelijk teruggebracht tot 18 maanden, liep op 11 maart af. Nu kan hij terug voetballen dus.

Nadat hij Juventus officieel had verlaten op 30 november, liet hij in recente interviews blijken dat hij naar de Engelse, Franse, Duitse en Amerikaanse competities zou kijken voor zijn volgende club. Maar wie wordt het?

Dinsdag heeft de Washington Post, snel gevolgd door The Athletic, onthuld dat in de MLS de club DC United de ontdekkingsrechten heeft verkregen voor de 32-jarige Franse middenvelder. De club uit Washington heeft dus exclusiviteit in de onderhandelingen met Paul Pogba.

Paul Pogba en Christian Benteke binnenkort samen in de MLS?

Volgens dezelfde bron dateren de gesprekken tussen beide partijen al van enkele maanden terug. Paul Pogba leeft al in de Verenigde Staten, in Miami, en woont regelmatig wedstrijden bij van Inter Miami bij, maar niet alleen daarvoor.

Als de onderhandelingen vruchten afwerpen, zou de voormalige speler van Manchester United de teamgenoot kunnen worden van Christian Benteke, die vijf doelpunten maakte in tien wedstrijden sinds de start van de competitie (de huidige topscorer is Hugo Cuypers met 7 goals voor Chicago Fire).