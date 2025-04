Supporters roepen om nieuwe spits bij Club Brugge, Nicky Hayen komt met zéér stevige repliek

Club Brugge staat voor de weken van de waarheid. Eerst is er een wedstrijd tegen KAA Gent in de titelrace, daarna ook eentje tegen RSC Anderlecht in de bekerfinale. Maar heeft blauw-zwart geen scoringsprobleem?

In de strijd om de titel is er voor Nicky Hayen en Club Brugge geen andere optie meer dan te winnen tegen KAA Gent. En dan zal er op z'n minst ook moeten gescoord worden. Klaar voor titelstrijd? Beide ploegen scoren de laatste weken wel wat minder. Gent scoorde nog maar één doelpunt in deze Champions' Play-offs en Club Brugge kon tegen Union SG in 180 minuten ook niet scoren. Nicky Hayen is echter duidelijk in zijn analyse en vindt niet dat zijn ploeg met een scoringsprobleem zit. "Men schijnt ook te vergeten dat wij in deze competitie al 76 keer scoorden, het meest van allemaal nog altijd. En ook belangrijk, bij ons scoort iedereen, onze spitsen vormen de afleiding voor andere jongens." Geen doelpuntencomplex Volgens Hayen is er dus geen probleem met afwerken of een doelpuntencomplex. Dat er dan ook luidop om versterking gevraagd wordt, gaat er bij hem ook niet meteen in. "De buitenwereld mag nu roepen dat er een nieuwe spits moet komen, dat is hun mening. Wij werken met de jongens die er zijn", klinkt het in Het Nieuwsblad.





