Dante Vanzeir legt vinger op de wonde, maar blijft nog vurig hopen: "Je weet maar nooit"

Voor KAA Gent zijn het voorlopig play-offs in mineur. Tegen Antwerp werd met 0-1 gewonnen, maar in de vijf andere wedstrijden werd niet eens gescoord. Ook voor Dante Vanzeir is het vooraan soms heel moeilijk om in de buurt van de doelman van de tegenstander te komen.

Het is nog geen makkelijk seizoen geweest voor KAA Gent en zeker in de Champions' Play-offs is het hard werken voor de spitsen, zonder al te veel grote kansen te krijgen. Al waren er tegen Anderlecht wel een paar mogelijkheden.

Goed begonnen tegen Anderlecht

"We begonnen goed aan de wedstrijd tegen Anderlecht en toonden een reactie na de wedstrijd in de midweek in het Lotto Park. We hadden controle en kregen kansen."

"Het was zuur van de rode kaart, want die deed ons de das om. Daarna kwamen we minder tot voetballen toe. We hadden het gevoel dat we konden scoren, er zat zeker veel meer in deze wedstrijd. Situaties houden ons tegen", aldus Dante Vanzeir na de 0-1 nederlaag tegen Anderlecht.

Stappen gezet

"We hebben stappen gezet sinds onze vorige verliesmatch en het was zeker niet slecht. We hebben niet veel weggegeven en onze efficiëntie moet gewoon omhoog. We moeten er nog een keer invliegen en dan krijgen we een ander Gent voor de volgende matchen."

"We zijn heel kritisch zijn voor onszelf. De vierde plaats wordt misschien moeilijk om nog te behalen, maar in play-offs weet je nooit. We gaan blijven hard werken voor de rest van het seizoen." En als het niet vierde wordt, dan maar via de barrages? Ook dat blijft een optie.