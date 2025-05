Knotsgekke ontknoping! Vincent Kompany pakt landstitel met Bayern München nog niet

Bayern München is nog niet de nieuwe landskampioen in de Bundesliga. Het speelde in een knotsgekke wedstrijd 3-3 gelijk bij RB Leipzig.

Bayern München had de situatie zelf in de hand. Als de troepen van Vincent Kompany wonnen van RB Leipzig dan waren ze zeker van de landstitel.

Maar de wedstrijd in Leipzig begon dramatisch voor Bayern. Benjamin Sisko zorgde al na tien minuten voor de voorsprong van Leipzig. Vlak voor de rust dikte Klostermann aan tot de 2-0.

Kompany en co lieten echter niet begaan. In een dolle twee minuten net na het half uur scoorde Bayern twee keer. Eric Dier zorgde voor de 2-1, Michael Olise zette de bordjes weer in evenwicht (2-2).

En daar bleef het niet bij. Bayern München ging door, op zoek naar de overwinning en de landstitel. Zeven minuten voor tijd was het prijs via Leroy Sané. Maar Leipzig knalde in de 94ste minuut de gelijkmaker tegen de netten en weg was de landstitel.

Als eerste achtervolger Leverkusen morgen punten verliest op bezoek bij Freiburg, de nummer vier in de klassering, dan is Bayern kampioen. Wint Leverkusen, dan kan Bayern het volgende week zaterdag in eigen huis afmaken tegen Mönchengladbach, de nummer negen in de stand.