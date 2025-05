Meteen een oproep aan de supporters: de eerste woorden van Vincent Kompany na landstitel Bayern München

Na het gelijkspel van Bayer Leverkusen, is Bayern München officieel kampioen van Duitsland. Vincent Kompany kan opgelucht ademhalen, het belangrijkste doel van zijn eerste seizoen is bereikt.

Bayern München speelde zondag zelf niet, maar werd wel kampioen van Duitsland. De concurrent, Bayer Leverkusen, liet punten liggen tegen Freiburg waardoor de titelstrijd beslist is.

De groep van Bayern kwam samen in een restaurant om de wedstrijd van Bayer Leverkusen te volgen. Zo konden de troepen van Vincent Kompany hun titel op passende wijze vieren. Met name wordt gedacht aan Harry Kane, voor wie dit de eerste collectieve trofee is in zijn carrière.

De vreugde van Bayern, restaurant in München 🥇 pic.twitter.com/gNvSQq9Jq4 — Bayern en Manchester (@FCBayernFansIR) 4 mei 2025

Kompany schrijft geschiedenis bij de club

Na het blanco seizoen 2023/2024 is de opluchting groot. "We hebben nu de tijd om te genieten van het feit dat we de Bundesliga hebben gewonnen - wat een ongelooflijk gevoel! Felicitaties aan de spelers voor hun uitzonderlijke prestaties gedurende het hele seizoen: jullie hebben het samen gedaan. Jullie hebben als team gewonnen!" zegt Vincent Kompany enthousiast.



Ondanks zijn eerste titel als coach van Bayern wil de Brusselaar niet alle eer naar zich toe trekken: "Grote dank aan iedereen die achter de schermen van deze grote club werkt, vooral in de sportafdeling. Jullie harde werk is belangrijk en werpt zijn vruchten af. We moeten doorgaan. Het seizoen is nog niet voorbij, we kunnen nog veel dingen vieren. Laten we samen sterk eindigen."



Vincent Kompany nodigt de Bayern-supporters nog uit voor een groot feest tijdens de volgende thuiswedstrijd: "Grote dank voor de steun die jullie ons hebben gegeven. Jullie waren geweldig. Aan iedereen die er zal zijn: laten we samen een speciaal moment creëren zaterdag in de Allianz Arena."