Goed ziet het er niet uit: dit is de stand van zaken in de carrière van Zinho Vanheusden

324

Zinho Vanheusden is officieel weer een speler van Inter. Na een teleurstellend seizoen bij KV Mechelen, is de Belgische speler terug in Italië.

Sinds zijn terugkeer bij Inter Milan in juli 2021, heeft Zinho Vanheusden verschillende uitleenbeurten gehad. De Belgische speler speelde voor Genoa (2021-2022), AZ Alkmaar (2022-2023), Standard (2023-2024) en vorig seizoen voor KV Mechelen. Hoewel zijn terugkeer in de Pro League bij Standard hem wat speeltijd had opgeleverd, draaide zijn avontuur bij KV Mechelen niet zo goed uit. De centrale verdediger speelde slechts 2 wedstrijden in de Belgische competitie bij KV Mechelen. Hij speelde 90 minuten tegen Standard Luik aan het begin van het seizoen en 69 minuten in november tegen Beerschot. De rest van de tijd zat hij op de bank. De 25-jarige speler heeft een hernia. Tijdens het seizoen 2024-2025 is hij volledig van de radar verdwenen. Zijn uitleenbeurt is nu afgelopen en hij is terug in Milaan. Zijn contract loopt tot 30 juni 2026 bij Inter. Hij heeft nog een jaar contract over. Zijn marktwaarde wordt nu geschat op slechts een miljoen euro en het is geen verrassing dat de Italiaanse club niet op hem zal rekenen voor het komende seizoen.