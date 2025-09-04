'AC Milan deed Origi dit ultiem voorstel, maar... voormalige Rode Duivel koos voor nog méér geld en géén perspectief'

'AC Milan deed Origi dit ultiem voorstel, maar... voormalige Rode Duivel koos voor nog méér geld en géén perspectief'
Hoe zou het zijn met Divock Origi? Ook tijdens de voorbije zomermercato kwam er (vooralsnog) geen oplossing uit de bus. AC Milan deed er nochtans alles aan om van de aanvaller af te geraken.

Er snuffelden afgelopen zomer enkele clubs aan Divock Origi, maar concreet werd de interesse nooit. Vooral het loon van de 30-jarige aanvaller is geen spek naar de bek van de meeste clubs.

De Italiaanse media weten dat AC Milan in de laatste dagen van de transferperiode met een ultiem voorstel op de proppen kwam. I Rossoneri wilden het contract van Origi ontbinden in ruil voor de helft van zijn nog resterende salaris. Zijn contract loopt tot het einde van dit seizoen.

Gouden handdruk

De 32-voudig Rode Duivel verdient jaarlijks 4,5 miljoen euro in San Siro. Een simpele rekensom: Origi was vrij om te vertrekken in ruil voor een zogenaamde gouden handdruk van 2,25 miljoen euro.

Origi leek in te stemmen met het voorstel, maar bedacht zich uiteindelijk. De voormalige aanvaller van onder meer Lille OSC, Liverpool FC en VfL Wolfsburg gaat zijn contract in Milaan uitdienen.

Opnieuw een seizoen zonder speelminuten

Op deze manier dreigt voor Origi opnieuw een seizoen in de B-kern én zonder wedstrijden. In enkele landen is de transfermarkt nog open. Maar wie wil een miljoenenloon betalen aan een speler die de voorbije maanden geen minuut heeft gespeeld?

