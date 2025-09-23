Paleisrevolutie bij Tielemans en Onana: 'De ene per direct weg, de andere krijgt héél duidelijk ultimatum'

Aston Villa grijpt in na de gemiste competitiestart. Unai Emery mag (nog even) blijven zitten. Monchi heeft inmiddels zijn koffers wél al mogen pakken.

Aston Villa maakte de voorbije seizoenen een gestage opmars door in de Premier League. The Lions schitterden vorig seizoen nog in de Champions League én parkeerden zichzelf op een zesde plaats in het Engelse klassement.

Dit seizoen loopt het heel wat minder voor onder anderen Youri Tielemans en André Onana. Aston Villa sprokkelde amper drie punten in vijf wedstrijden. Al wacht de bestuurskamer niet om in te grijpen.

🚨 Monchi leaves Aston Villa with immediate effect as decision has been made.



Former Sevilla and AS Roma director leaves #AVFC project as the chapter is over. pic.twitter.com/9NCKKIrOC0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 23, 2025

✅🟣🔵 Exclusive story confirmed: former Real Sociedad director Roberto Olabe will sign for Aston Villa.



Agreement done, as revealed. #AVFC https://t.co/uRXDHlLETK — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 23, 2025

Fabrizio Romano weet dat Monchi het (eerste) kind van de rekening is geworden. De sportief directeur mag zijn koffers pakken. Ook zijn opvolger is reeds bekend: Roberto Olabe wordt de nieuwe sportieve baas in Birmingham.

Maar dat is niet alles. Ook Unai Emery zal dezer dagen niet te vast slapen. De Engelse media weten dat de coach van Aston Villa een ultimatum heeft opgelegd gekregen.

Wil Unai Emery wél blijven? Dan is er één optie

Voor de interlandbreak ontvangt Aston Villa Fulham FC en Burnley FC in eigen huis. Wil Emery aanblijven als T1. Dan is een zes op zes de enige mogelijke uitweg.