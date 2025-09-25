Borussia Dortmund grijpt in en gaat online posts van broer van ex-Anderlecht-speler controleren

De broer van de voormalige Anderlecht-speler Lukas Nmecha, Felix, die bij Borussia Dortmund speelt, is betrokken bij een controverse in Duitsland. De reden? Hij heeft eer betoond aan Charlie Kirk.

Deze laatste is een rechtse Amerikaanse influencer die twee weken geleden werd vermoord. Hij werd op 10 september neergeschoten tijdens een conferentie op een universiteit in de Verenigde Staten.

"Rust in vrede bij de Heer. Wat een verdrietige dag. Moge de Heer bij de familie Kirk zijn", stond te lezen bij een van de berichten van de speler.

Voor het plaatsen van een tweede bericht: "Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Het vieren van de moord op een vader van twee kinderen en een echtgenoot, een man die vreedzaam zijn overtuigingen en waarden verdedigde, is diep kwaad en toont hoezeer we Jezus Christus nodig hebben. Moge God genade tonen en uw ogen en harten openen in de naam van Jezus."

Dortmund reageert op controverse

Uitspraken die door sommigen niet gesmaakt werden. Zijn club vond het nodig om erop te reageren. Er vond een vergadering plaats tussen algemeen directeur Lars Ricken en sportdirecteur Sebastian Kehl, onthult de Bild.

Een krachtige maatregel is uiteindelijk genomen. De centrale middenvelder zal voortaan worden gecontroleerd op zijn sociale-mediaberichten door de communicatiedienst van de club.