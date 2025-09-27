"Doodsbedreigingen" na dood 21-jarig talent: "Iedereen geeft ons de schuld"

Het overlijden van voormalig Arsenal-talent Billy Vigar (21) heeft de Engelse voetbalwereld geschokt. De aanvaller van Chichester City overleed afgelopen week na een harde botsing met een betonnen muur tijdens een uitwedstrijd tegen Wingate & Finchley.

Het tragische incident heeft inmiddels ook gevolgen buiten het veld. Een hoge clubfunctionaris van Wingate & Finchley kreeg naar verluidt doodsbedreigingen. “Ik voel me bedreigd, mijn zoon ook", vertelde hij aan de Daily Mail. “Het is verschrikkelijk. Die arme jongen en zijn familie moeten centraal staan, maar iedereen geeft ons de schuld.”

Het incident speelde zich af tijdens een uitduel waarbij Vigar ongelukkig ten val kwam tegen de betonnen rand van het stadion. Een buurman die het tafereel van een afstandje zag, beschreef de chaos: “Ik zag drie ambulances, een politieauto en een traumahelikopter arriveren. Mensen verlieten het veld, maar de rugbywedstrijd op het naastgelegen veld ging door.”

Oproep om nieuwe regelgeving omtrend veiligheid in te voeren

De Engelse media melden dat er inmiddels ook kritiek is gekomen op de veiligheidsmaatregelen rond voetbalvelden. Clubs worden aangespoord om gevaarlijke betonnen randen langs velden te verwijderen, om soortgelijke tragedies te voorkomen.

Er is een petitie gestart onder de naam ‘Vigar’s Law’, die pleit voor nieuwe regelgeving om de veiligheid in amateurstadions te verhogen. Tot nu toe hebben ruim 5000 mensen de oproep al ondertekend.

De dood van Vigar heeft in Engeland een debat geopend over de verantwoordelijkheid van clubs en de veiligheid van spelers, terwijl de focus volgens velen moet blijven op het rouwen om de jonge voetballer en het ondersteunen van zijn familie.