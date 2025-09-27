Vincent Kompany kan de geschiedenisboekjes ingaan: in Duitsland speculeren ze al over recordseizoen

Bayern München onder leiding van Vincent Kompany is niet te stoppen. De Duitse recordkampioen maakte een waanzinnige start in de Bundesliga en won vrijdagavond alweer met 4-0 van Werder Bremen.

Met vijf overwinningen uit vijf wedstrijden, 22 gemaakte doelpunten en slechts drie tegentreffers is Bayern niet alleen koploper, maar ook op weg naar iets historisch. In Duitsland gonst het al van de geruchten: dit Bayern, onder Kompany, zou de titel in recordtempo kunnen binnenhalen.

BILD legde de cijfers naast elkaar en kwam tot een opmerkelijke conclusie. Nog nooit in de Bundesliga-geschiedenis begon een ploeg met zulke cijfers: een gemiddelde van 4,4 goals per wedstrijd. Het lijkt nu niet eens meer een kwestie of Bayern kampioen wordt, maar wel wanneer.



De vergelijking met het seizoen 2013/14 is snel gemaakt. Toen pakte Bayern de titel al in speelronde 27, op 25 maart. Ook nu ligt dat moment in dezelfde periode. Indien de ploeg van Kompany opnieuw zo vroeg kampioen wordt, zou het een absoluut record betekenen in de Bundesliga. Op de kalender staat in die speelronde een thuisduel tegen Union Berlin.

Ook Harry Kane op recordkoers

Naast Kompany, die met zijn frisse aanpak indruk maakt in Duitsland, speelt ook Harry Kane een sleutelrol. De Engelse spits scoorde al tien keer in de eerste vijf competitiewedstrijden en ligt daarmee op koers voor een ongezien doelpuntenrecord. Alleen Robert Lewandowski deed ooit beter in dit stadium en brak in 2021 het legendarische record van Gerd Müller met 41 treffers in één seizoen.

Voor Kane en Bayern lonken dus dubbele records: een ongezien doelpuntenaantal en de vroegst behaalde landstitel ooit. De Engelse goalgetter lijkt perfect te gedijen onder Kompany, die met zijn dynamische en aanvallende voetbalstijl niet alleen de fans inpakt, maar ook zijn spelers naar een hoger niveau tilt.