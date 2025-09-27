Vincent Kompany kan de geschiedenisboekjes ingaan: in Duitsland speculeren ze al over recordseizoen

Vincent Kompany kan de geschiedenisboekjes ingaan: in Duitsland speculeren ze al over recordseizoen
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Bayern München onder leiding van Vincent Kompany is niet te stoppen. De Duitse recordkampioen maakte een waanzinnige start in de Bundesliga en won vrijdagavond alweer met 4-0 van Werder Bremen.

Met vijf overwinningen uit vijf wedstrijden, 22 gemaakte doelpunten en slechts drie tegentreffers is Bayern niet alleen koploper, maar ook op weg naar iets historisch. In Duitsland gonst het al van de geruchten: dit Bayern, onder Kompany, zou de titel in recordtempo kunnen binnenhalen.

BILD legde de cijfers naast elkaar en kwam tot een opmerkelijke conclusie. Nog nooit in de Bundesliga-geschiedenis begon een ploeg met zulke cijfers: een gemiddelde van 4,4 goals per wedstrijd. Het lijkt nu niet eens meer een kwestie of Bayern kampioen wordt, maar wel wanneer.

Lees ook... Max Eberl komt met heel mooie woorden voor Vincent Kompany

De vergelijking met het seizoen 2013/14 is snel gemaakt. Toen pakte Bayern de titel al in speelronde 27, op 25 maart. Ook nu ligt dat moment in dezelfde periode. Indien de ploeg van Kompany opnieuw zo vroeg kampioen wordt, zou het een absoluut record betekenen in de Bundesliga. Op de kalender staat in die speelronde een thuisduel tegen Union Berlin.

Ook Harry Kane op recordkoers

Naast Kompany, die met zijn frisse aanpak indruk maakt in Duitsland, speelt ook Harry Kane een sleutelrol. De Engelse spits scoorde al tien keer in de eerste vijf competitiewedstrijden en ligt daarmee op koers voor een ongezien doelpuntenrecord. Alleen Robert Lewandowski deed ooit beter in dit stadium en brak in 2021 het legendarische record van Gerd Müller met 41 treffers in één seizoen.

Voor Kane en Bayern lonken dus dubbele records: een ongezien doelpuntenaantal en de vroegst behaalde landstitel ooit. De Engelse goalgetter lijkt perfect te gedijen onder Kompany, die met zijn dynamische en aanvallende voetbalstijl niet alleen de fans inpakt, maar ook zijn spelers naar een hoger niveau tilt.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Bundesliga
Bundesliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Bayern München
Werder Bremen
Vincent Kompany

Meer nieuws

Max Eberl komt met heel mooie woorden voor Vincent Kompany

Max Eberl komt met heel mooie woorden voor Vincent Kompany

09:30
1
LIVE: Dit zijn de elf starters bij Union, geen wissels bij Westerlo Live

LIVE: Dit zijn de elf starters bij Union, geen wissels bij Westerlo

20:42
Vincent Kompany wrijft zich in de handen en is getuige van een historische gebeurtenis

Vincent Kompany wrijft zich in de handen en is getuige van een historische gebeurtenis

07:00
LIVE: Dit zijn de elf starters bij Union, geen wissels bij Westerlo Live

LIVE: Dit zijn de elf starters bij Union, geen wissels bij Westerlo

20:07
Op het nippertje: Vermant verlost Club Brugge in de toegevoegde tijd tegen tien man van Standard

Op het nippertje: Vermant verlost Club Brugge in de toegevoegde tijd tegen tien man van Standard

20:16
Manchester City wint wedstrijd met 6 doelpunten tegen burnley: Jérémy Doku schittert

Manchester City wint wedstrijd met 6 doelpunten tegen burnley: Jérémy Doku schittert

20:00
🎥 Maxim de Cuyper opent zijn rekening in de Premier League en is meteen van goudwaarde voor Brighton

🎥 Maxim de Cuyper opent zijn rekening in de Premier League en is meteen van goudwaarde voor Brighton

19:30
Horroravond voor Thibaut Courtois, die vijf keer achterom moet kijken tegen Atlético Madrid

Horroravond voor Thibaut Courtois, die vijf keer achterom moet kijken tegen Atlético Madrid

19:00
Uit Vincent Janssen hier kritiek op coach Stef Wils na nederlaag tegen Zulte Waregem?

Uit Vincent Janssen hier kritiek op coach Stef Wils na nederlaag tegen Zulte Waregem?

18:30
12
Dreun voor missie play-off 1? Zulte Waregem duwt Royal Antwerp nog wat dieper in het dal

Dreun voor missie play-off 1? Zulte Waregem duwt Royal Antwerp nog wat dieper in het dal

17:55
"Doodsbedreigingen" na dood 21-jarig talent: "Iedereen geeft ons de schuld"

"Doodsbedreigingen" na dood 21-jarig talent: "Iedereen geeft ons de schuld"

18:00
RSCA Futures en Club NXT zorgen voor spektakelwedstrijd in Challenger Pro League

RSCA Futures en Club NXT zorgen voor spektakelwedstrijd in Challenger Pro League

17:59
1
Ex-Rode Duivel werd door "iedereen als lui bestempeld", maar... zijn huidige trainer gaat door vuur voor hem

Ex-Rode Duivel werd door "iedereen als lui bestempeld", maar... zijn huidige trainer gaat door vuur voor hem

17:30
Hangt er Mehdi Bayat nog iets boven het hoofd na zijn stevige uithaal naar de arbitrage?

Hangt er Mehdi Bayat nog iets boven het hoofd na zijn stevige uithaal naar de arbitrage?

17:00
3
Ex-speler Club Brugge zet puntjes op de i over wat er gebeurde bij blauw-zwart: "Het was allemaal onze schuld"

Ex-speler Club Brugge zet puntjes op de i over wat er gebeurde bij blauw-zwart: "Het was allemaal onze schuld"

16:30
Tom Caluwé kreeg bij KV Mechelen kritiek op transfer Schoofs: "Goeie zaak gedaan"

Tom Caluwé kreeg bij KV Mechelen kritiek op transfer Schoofs: "Goeie zaak gedaan"

16:00
1
De transfers van Renard overtuigen Hasi niet: 7 minuten voor hen samen ondanks hun hoge marktwaarde

De transfers van Renard overtuigen Hasi niet: 7 minuten voor hen samen ondanks hun hoge marktwaarde

15:30
8
🎥 Wauw! Ex-Club Brugge-spits Igor Thiago maakt deze geweldige goal tegen Manchester United

🎥 Wauw! Ex-Club Brugge-spits Igor Thiago maakt deze geweldige goal tegen Manchester United

14:53
3
Antwerp is gewaarschuwd: "Als hij wegvalt, vrees ik voor play-off 1"

Antwerp is gewaarschuwd: "Als hij wegvalt, vrees ik voor play-off 1"

14:30
Bij Anderlecht halen ze toch een excuus aan voor wanvertoning in Leuven

Bij Anderlecht halen ze toch een excuus aan voor wanvertoning in Leuven

14:00
Leander Dendoncker maakt uitzondering en verklapt onthutsend relaas vanop WK in Qatar: "Absurd!"

Leander Dendoncker maakt uitzondering en verklapt onthutsend relaas vanop WK in Qatar: "Absurd!"

13:30
Trump en zijn politieke spelletjes lijken nu ook WK in chaos te storten

Trump en zijn politieke spelletjes lijken nu ook WK in chaos te storten

13:00
3
Rik De Mil komt met grappige anekdote over Daan Heymans: "Hij moest hem in zijn bed leggen"

Rik De Mil komt met grappige anekdote over Daan Heymans: "Hij moest hem in zijn bed leggen"

12:50
Goed nieuws voor Maxim De Cuyper bij Brighton

Goed nieuws voor Maxim De Cuyper bij Brighton

12:20
Club Brugge met zorgen naar Sclessin? Naast Onyedika haakt plots nog een speler geblesseerd af

Club Brugge met zorgen naar Sclessin? Naast Onyedika haakt plots nog een speler geblesseerd af

12:00
1
Stijn Stijnen ziet Patro uithalen tegen Jong Genk: "Daarmee hebben we ze pijn gedaan"

Stijn Stijnen ziet Patro uithalen tegen Jong Genk: "Daarmee hebben we ze pijn gedaan"

11:30
Van der Elst ziet groot gemis bij Club Brugge: "En ze kunnen zich eigenlijk niks meer veroorloven"

Van der Elst ziet groot gemis bij Club Brugge: "En ze kunnen zich eigenlijk niks meer veroorloven"

11:20
Dender haalt dan toch nog een spits in huis, speelt hij meteen tegen La Louvière?

Dender haalt dan toch nog een spits in huis, speelt hij meteen tegen La Louvière?

11:10
1
Belgen bij Stade de Reims vroeg naar de kant: opvallende keuze van Karel Geraerts

Belgen bij Stade de Reims vroeg naar de kant: opvallende keuze van Karel Geraerts

11:00
Niet enkel in JPL: Supporters tweedeklasser schrijven open brief om faciliteiten voor uitfans aan te kaarten

Niet enkel in JPL: Supporters tweedeklasser schrijven open brief om faciliteiten voor uitfans aan te kaarten

10:50
6
Ilay Camara zet ex-ploeg Standard al op scherp: "Dan gaan we sowieso de drie punten pakken" Reactie

Ilay Camara zet ex-ploeg Standard al op scherp: "Dan gaan we sowieso de drie punten pakken"

10:15
Boskamp ziet dat coach van Belgische topclub onder druk staat: "Als ze verliezen, dan breekt de pleuris uit"

Boskamp ziet dat coach van Belgische topclub onder druk staat: "Als ze verliezen, dan breekt de pleuris uit"

10:30
3
Goed nieuws voor tweedeklasser Lommel: Vaste waarde tekent nieuw contract

Goed nieuws voor tweedeklasser Lommel: Vaste waarde tekent nieuw contract

10:15
Leander Dendoncker doorbreekt de stilte en komt terug op zijn periode bij Anderlecht: "Dat deed me soms pijn"

Leander Dendoncker doorbreekt de stilte en komt terug op zijn periode bij Anderlecht: "Dat deed me soms pijn"

10:01
Jürgen Klopp veranderde het leven van deze Rode Duivel: "Hij is een heel belangrijk persoon voor mij"

Jürgen Klopp veranderde het leven van deze Rode Duivel: "Hij is een heel belangrijk persoon voor mij"

09:00
Westerlo-spits Ferri ziet Romelu Lukaku als grote voorbeeld, en heeft daar goede reden voor

Westerlo-spits Ferri ziet Romelu Lukaku als grote voorbeeld, en heeft daar goede reden voor

08:40
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Bundesliga

 Speeldag 5
Bayern München Bayern München 4-0 Werder Bremen Werder Bremen
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 0-2 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 0-1 RB Leipzig RB Leipzig
1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 2-1 FC Augsburg FC Augsburg
FC St. Pauli FC St. Pauli 1-2 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 4-6 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
Freiburg Freiburg 28/09 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim
1. FC Köln 1. FC Köln 28/09 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Union Berlin Union Berlin 28/09 Hamburger SV Hamburger SV

Nieuwste reacties

Supremepony Supremepony over Standard - Club Brugge: 1-2 patje teppers patje teppers over Uit Vincent Janssen hier kritiek op coach Stef Wils na nederlaag tegen Zulte Waregem? Joe Joe over Union SG - Westerlo: - Joe Joe over Anderlecht - Standard: - Don Doumbia Don Doumbia over Antwerp-coach Stef Wils komt met bijzonder slecht nieuws over Dennis Praet Don Doumbia Don Doumbia over Zulte Waregem - Antwerp: 2-0 Nelvafrel Nelvafrel over De transfers van Renard overtuigen Hasi niet: 7 minuten voor hen samen ondanks hun hoge marktwaarde Andreas2962 Andreas2962 over Boskamp ziet dat coach van Belgische topclub onder druk staat: "Als ze verliezen, dan breekt de pleuris uit" Andreas2962 Andreas2962 over Hangt er Mehdi Bayat nog iets boven het hoofd na zijn stevige uithaal naar de arbitrage? Swakke25 Swakke25 over Tom Caluwé kreeg bij KV Mechelen kritiek op transfer Schoofs: "Goeie zaak gedaan" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved