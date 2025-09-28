Goed nieuws! Rode Duivel keert na zes maanden terug op het veld na lang blessureleed

Ameen Al-Dakhil heeft zijn eerste optreden van het seizoen gemaakt met Stuttgart, hij kwam het veld in tegen Keulen. Het waren zijn eerste minuten in de Bundesliga in bijna zes maanden.

In de Bundesliga vond dit weekend de vijfde speeldag plaats. Een wedstrijd die met name onze aandacht trok, was die op zondag tussen Köln en Stuttgart.

Bekende gezichten op het veld en op de bank

Bij de aftrap was de voormalige speler van Racing Genk, Bilal El Khannouss, basisspeler voor de bezoekers. Maar het was vooral de bank die onze aandacht trok, met aan de ene kant Alessio Castro-Montes en aan de andere kant Ameen Al-Dakhil.

Alessio Castro-Montes kreeg voor de tweede wedstrijd op rij geen kans van zijn coach. De flankspeler bleef negentig minuten op de bank. Al-Dakhil kon wel rekenen op een invalbeurt. De voormalige centrale verdediger van Standard en STVV kwam in de 86e minuut het veld op.

Eerste wedstrijd in zes maanden

Na enkele weken blessureleed speelde hij zijn eerste minuten van het seizoen in een officiële wedstrijd. Sinds 2 april speelde Al-Dakhil niet meer in Duitsland. Bijna zes maanden geleden speelde hij negentig minuten in de bekerwedstrijd tegen Leipzig. Stuttgart won met 3-1.

Meerwaarde op het WK?

Gelukkig voor hem veranderde zijn invalbeurt de loop van de wedstrijd niet: Stuttgart stond al met 1-2 voor en behield die voorsprong. Goed nieuws voor Al-Dakhil, die nog steeds hoopt op een plek in het nationale team, met name met het oog op het WK 2026.