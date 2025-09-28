Goed nieuws! Rode Duivel keert na zes maanden terug op het veld na lang blessureleed

Foto: © photonews

Ameen Al-Dakhil heeft zijn eerste optreden van het seizoen gemaakt met Stuttgart, hij kwam het veld in tegen Keulen. Het waren zijn eerste minuten in de Bundesliga in bijna zes maanden.

In de Bundesliga vond dit weekend de vijfde speeldag plaats. Een wedstrijd die met name onze aandacht trok, was die op zondag tussen Köln en Stuttgart.

Bekende gezichten op het veld en op de bank

Bij de aftrap was de voormalige speler van Racing Genk, Bilal El Khannouss, basisspeler voor de bezoekers. Maar het was vooral de bank die onze aandacht trok, met aan de ene kant Alessio Castro-Montes en aan de andere kant Ameen Al-Dakhil.

Alessio Castro-Montes kreeg voor de tweede wedstrijd op rij geen kans van zijn coach. De flankspeler bleef negentig minuten op de bank. Al-Dakhil kon wel rekenen op een invalbeurt. De voormalige centrale verdediger van Standard en STVV kwam in de 86e minuut het veld op.

Eerste wedstrijd in zes maanden

Na enkele weken blessureleed speelde hij zijn eerste minuten van het seizoen in een officiële wedstrijd. Sinds 2 april speelde Al-Dakhil niet meer in Duitsland. Bijna zes maanden geleden speelde hij negentig minuten in de bekerwedstrijd tegen Leipzig. Stuttgart won met 3-1.

Meerwaarde op het WK?

Gelukkig voor hem veranderde zijn invalbeurt de loop van de wedstrijd niet: Stuttgart stond al met 1-2 voor en behield die voorsprong. Goed nieuws voor Al-Dakhil, die nog steeds hoopt op een plek in het nationale team, met name met het oog op het WK 2026.

Ameen Al-Dakhil

Lierse bijt tanden stuk op stug Olympic Charleroi en blijft teleurgesteld achter

Van Brederode maakt al het verschil voor KV Mechelen, en niet tegen Pier en Pol: veel lof voor nieuwe aanwinst Reactie

Dender en La Louvière sluiten het weekend af met slaapwekkende partij

Virgil van Dijk is kritisch na eerste nederlaag van Liverpool: "Het moet echt snel beter"

Fink en Ito spreken namens Genk over beslissingen Visser en wangedrag fans: uitspraken zijn soms verwarrend Reactie

Geen goede generale repetitie voor Newcastle met oog op clash tegen Union in Champions League

Opvolger van Storm drukt zijn stempel: KV Mechelen springt over Anderlecht naar een knappe derde plaats

Ivan Leko ziet ondanks zege nog ferme werkpunten voor KAA Gent en houdt zich niet in

Bizarre toestand van Antwerp-verdediger Tsunashima blijft ook voor sportartsen een raadsel

🎥 Ex-Buffalo Gift Orban gaat de wereld rond met onbegrijpelijke misser...

Tom Reyners na nieuwe thuisnederlaag Lommel: "Zelfde verhaal als tegen Jong Genk"

Ex-scheidsrechter is scherp voor Visser en VAR in Limburgse derby: "De arbitrage was rampzalig"

Marlon Fossey richt zich naar Standard-fans na rode kaart: "Het is een eer om voor deze club te spelen"

'Inter lijkt nu al zeker van zijn stuk: prijskaartje van Stankovic zal alleen maar stijgen'

KAA Gent toont efficiëntie op Jan Breydel en pakt drie zeer nuttige punten na spektakelduel

"Ik ben fan": maar toch volgt er stevige kritiek op Kevin De Bruyne

'Ex-Antwerpspeler Ilenikhena op weg naar straffe wintertransfer'

"Vraag is hoe je meer mensen kan bereiken": Lorin Parys met dé vraag, vrouwenvoetbalkrant stopt (voorlopig?)

STVV misnoegd over VAR en Visser na resem controversiële fases tegen RC Genk: "Alles was in ons nadeel" Reactie

'Franse topclub willen gouden slag slaan bij RSC Anderlecht'

Mo Messoudi komt met eerste update over blessure van Bas Van den Eynden

Promise David doet boekje open over reactie na doelpunt en frustratie bij wissel

Ontzettend hard verdict voor STVV: Genk pakt pas in 95e minuut de volle buit op veld van tienkoppige rivaal

Aster Nzeyimana haalt bijzonder hard uit naar Genksupporters voor pyro-actie

Spiekbriefje van Nicky Hayen: Hans Vanaken verklapt wat de boodschap was

De druppel? Ondanks contract voor nog drie jaar lijkt geduld met KAA Gent-speler helemaal op

"Voor kleuren, club en stad": acties van supporters STVV en KRC Genk spreken voor zich

'Contractverlenging voor Coosemans? Nog drie scenario's op tafel voor doelman'

Romeo Vermant verlost Club Brugge tegen Standard en heeft boodschap voor Mechele Reactie

Ondanks doelpunt en succes: Imke Courtois bijt van zich af over Genkspeler

Beveren blijft doorstomen met achtste zege op rij: "Onze slechtste match tot nu toe"

"Daar geloof ik niet veel van": Johan Boskamp spreekt klare taal over houding Wouter Vrancken

Wouter Vrancken koos na ontgoochelingen bij Genk en Gent voor "minder centen, wel andere rijkdom"

Ex van 18-jarige Lamine Yamal doet boekje open over liefdesleven: "Hij heeft letterlijk een vrouwenkalender"

KV Kortrijk blijft in het spoor van leider SK Beveren: "Het is een hele goede week geweest"

Zwaar gefrustreerde Standard-spelers gaan verhaal halen bij ref: "Wat daar is gezegd..."

