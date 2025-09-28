Wanneer krijgt hij zijn kans? Concurrent van Senne Lammens wordt door eigen fans op de korrel genomen

Altay Bayindir kreeg zaterdag de voorkeur op Senne Lammens tegen Brentford. Een keuze die vragen oproept.

Manchester United leed afgelopen zaterdag een nieuwe nederlaag tegen Brentford. Het werd 3-1, met twee doelpunten van de voormalige Bruggeling Igor Thiago. De prestatie van Altay Bayindir in het doel van Manchester United werd benadrukt door vele supporters.

"Dit was Bayindirs 10e wedstrijd in de Premier League vandaag, en hij heeft slechts één clean sheet behaald. Weer een ramp", zegt een supporter van de Red Devils.

Today is Altay Bayındır's 10th Premier League match. He has kept one clean sheet.



Disastrous again. 🙃 pic.com/TObBqrkp5k — Statman Dave (@StatmanDave) September 27, 2025

"Kijk naar dit tegendoelpunt van Bayindir. Misschien is hij zelfs slechter dan Onana. Waarom speelt Amorim niet met Lammens?", vraagt een ander zich af.

"Dus we halen Lammens binnen om hem op de tweede plaats achter Bayindir te zetten? Waarom spelen we überhaupt nog voetbal", zegt een derde. "Dat was letterlijk in het midden van het doel! Wat doet Bayindir?"

Het blijft nu afwachten of Altay Bayindir in het doel van Manchester United zal blijven staan de komende weken, want met deze resultaten zal de druk op Ruben Amorim toenemen... als de Portugees de nederlaag van zaterdag overleeft.