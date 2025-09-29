Rooney komt met bekentenis: "Ik gebruikte oogdruppels, aftershave en kauwgum om het op training te maskeren"

Wayne Rooney is één van de meest kleurrijke voetballers van zijn generatie geweest. Al had de Engelsman ook een héél duister kantje...

Wayne Rooney vertelde een tiental dagen geleden nog een hilarische anekdote van de eerste ontmoeting van vrouwlief Coleen met Louis van Gaal. Deze keer is zijn verhaal een pak minder leuk.

De voormalige stervoetballer onthulde voor het eerst dat hij tijdens zijn carrière met een alcoholprobleem kampte. Op zich was dat een publiek geheim.

In het weekend scoorde ik twee doelpunten en daarna ging ik naar huis om twee dagen na elkaar te drinken

"In het weekend scoorde ik twee doelpunten en daarna ging ik naar huis om twee dagen na elkaar te drinken", aldus Rooney in Rio Meets. "Ik had problemen, maar vroeg geen hulp. Ik dacht oprecht dat ik bij niemand terecht kon."

Ook bij Manchester United had niemand door hoe groot het probleem was. "Na een avondje stappen gebruikte ik oogdruppels, kauwgom en aftershave om alles te verdoezelen. Op training had niemand iets door."

Dank aan... Coleen

"Uiteindelijk was het Coleen die me uit dat dal heeft gehaald", besluit Rooney. "Ze houdt me op het rechte pad. Eigenlijk doet ze dat al meer dan twintig jaar. Zonder haar geloof ik oprecht dat ik al dood zou zijn geweest."