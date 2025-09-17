Wayne Rooney vertelt hilarische anekdote over de eerste ontmoeting van vrouwlief Coleen met... Louis van Gaal

Wayne Rooney wacht momenteel vol ongeduld op een nieuwe uitdaging na zijn vertrek als coach van Plymouth Argyle. De 39-jarige Brit heeft nu wél de tijd anekdotes ophalen over Louis van Gaal.

Wayne Rooney loopt alvast heel erg hoog op met Louis van Gaal. De voormalige aanvaller ziet in de Nederlander één van de belangrijkste voorbeelden voor zijn huidige loopbaan als coach.

Rooney voetbalde onder van Gaal bij Manchester United. "Ik heb wellicht meer van hem geleerd dan van wie ook. Het was de combinatie van karakter en discipline die ervoor zorgde dat van Gaal zo'n successen heeft behaald."

Uiteindelijk werd van Gaal in 2016 op straat gezet bij Manchester United. De Nederlander had dat seizoen met de FA Cup nochtans een prijs naar Old Trafford gehaald. "Hij wist wat er zou gebeuren, maar bleef doorgaan. Daar heb ik héél véél respect voor."

"Ik herinner me ook de eerste keer dat hij Coleen (vrouw van Rooney, nvdr.) heeft ontmoet", vertelt Rooney een hilarische anekdote. "Het was tijdens een lunch met de spelers en hun partners."

Louis zei er meteen bij dat ik enorm sterk sperma moet hebben

"Van Gaal zei aan Coleen dat mijn kinderen enorm hard op mij lijken", lacht de 120-voudig Engels international. "Louis zei er meteen bij dat ik enorm sterk sperma moet hebben. Dat waren zijn eerste woorden tegen Coleen, hé." (proest het uit)