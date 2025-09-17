Wayne Rooney vertelt hilarische anekdote over de eerste ontmoeting van vrouwlief Coleen met... Louis van Gaal

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| 0 reacties
Wayne Rooney vertelt hilarische anekdote over de eerste ontmoeting van vrouwlief Coleen met... Louis van Gaal
Foto: © photonews
Word fan van Manchester United! 1678

Wayne Rooney wacht momenteel vol ongeduld op een nieuwe uitdaging na zijn vertrek als coach van Plymouth Argyle. De 39-jarige Brit heeft nu wél de tijd anekdotes ophalen over Louis van Gaal.

Wayne Rooney loopt alvast heel erg hoog op met Louis van Gaal. De voormalige aanvaller ziet in de Nederlander één van de belangrijkste voorbeelden voor zijn huidige loopbaan als coach.

Rooney voetbalde onder van Gaal bij Manchester United. "Ik heb wellicht meer van hem geleerd dan van wie ook. Het was de combinatie van karakter en discipline die ervoor zorgde dat van Gaal zo'n successen heeft behaald."

Het was de combinatie van karakter en discipline die ervoor zorgde dat Louis van Gaal zo'n successen heeft behaald

Wayne Rooney

Uiteindelijk werd van Gaal in 2016 op straat gezet bij Manchester United. De Nederlander had dat seizoen met de FA Cup nochtans een prijs naar Old Trafford gehaald. "Hij wist wat er zou gebeuren, maar bleef doorgaan. Daar heb ik héél véél respect voor."

"Ik herinner me ook de eerste keer dat hij Coleen (vrouw van Rooney, nvdr.) heeft ontmoet", vertelt Rooney een hilarische anekdote. "Het was tijdens een lunch met de spelers en hun partners."

Louis zei er meteen bij dat ik enorm sterk sperma moet hebben

Wayne Rooney

"Van Gaal zei aan Coleen dat mijn kinderen enorm hard op mij lijken", lacht de 120-voudig Engels international. "Louis zei er meteen bij dat ik enorm sterk sperma moet hebben. Dat waren zijn eerste woorden tegen Coleen, hé." (proest het uit)

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Manchester United
Wayne Rooney
Louis Van Gaal

Meer nieuws

Na Haaland moést ook Guardiola reageren: Dit heeft de coach van City te zeggen over de terugkeer van De Bruyne

Na Haaland moést ook Guardiola reageren: Dit heeft de coach van City te zeggen over de terugkeer van De Bruyne

22:00
ONTHULD: 'Deze Europese grootmacht had oogje op Lammens, maar hun nummer één vertrok uiteindelijk niet'

ONTHULD: 'Deze Europese grootmacht had oogje op Lammens, maar hun nummer één vertrok uiteindelijk niet'

21:40
Héél straffe cijfers! Ondanks sportieve malaise haalt Manchester United recordomzet op... en blijft het verlieslatend

Héél straffe cijfers! Ondanks sportieve malaise haalt Manchester United recordomzet op... en blijft het verlieslatend

19:00
1
Boeken toe? 'Barça onderzoekt de mogelijkheden om Rashford per direct terug te sturen naar Manchester'

Boeken toe? 'Barça onderzoekt de mogelijkheden om Rashford per direct terug te sturen naar Manchester'

20:20
3
Monaco in de penarie! Door problemen met vliegtuig komen Monegasken pas enkele uren voor aftrap aan in Brugge

Monaco in de penarie! Door problemen met vliegtuig komen Monegasken pas enkele uren voor aftrap aan in Brugge

21:00
9
Boeckx vergelijkt (stijl van) Renard met Van Holsbeeck: "Dat was de klasse van het instituut Anderlecht"

Boeckx vergelijkt (stijl van) Renard met Van Holsbeeck: "Dat was de klasse van het instituut Anderlecht"

20:40
3
Rits onderzoekt of Anderlecht hem naar B-kern mag sturen, maar... heeft zo'n procedure kans op slagen? Ja, maar...

Rits onderzoekt of Anderlecht hem naar B-kern mag sturen, maar... heeft zo'n procedure kans op slagen? Ja, maar...

20:00
Wat als... UEFA het Jan Breydelstadion afkeurt? 'Club Brugge denkt eraan om uit te wijken naar Frankrijk'

Wat als... UEFA het Jan Breydelstadion afkeurt? 'Club Brugge denkt eraan om uit te wijken naar Frankrijk'

19:40
5
Lokeren komt verrassend uit de hoek en legt Belgisch jeugdinternational met verleden bij KAA Gent vast

Lokeren komt verrassend uit de hoek en legt Belgisch jeugdinternational met verleden bij KAA Gent vast

19:20
"Niet collegiaal": Filip Joos streng na blessure voor Rode Duivel

"Niet collegiaal": Filip Joos streng na blessure voor Rode Duivel

18:20
De Pro League op weg naar "Glasgowisering"? Union en Brugge spelen op een ander niveau

De Pro League op weg naar "Glasgowisering"? Union en Brugge spelen op een ander niveau

18:40
7
"Leko heeft iedereen misleid, het kookt in mij om dat allemaal te zien"

"Leko heeft iedereen misleid, het kookt in mij om dat allemaal te zien"

18:00
5
Nicky Hayen laat zich na transfersaga uit over Joel Ordonez en diens speelkansen tegen AS Monaco

Nicky Hayen laat zich na transfersaga uit over Joel Ordonez en diens speelkansen tegen AS Monaco

17:40
Straffe cijfers: Mo Messoudi doet straffer dan Maes, Vreven, Losada én Kuyt

Straffe cijfers: Mo Messoudi doet straffer dan Maes, Vreven, Losada én Kuyt

17:20
3
De Condé spreekt over pijnlijke beslissing rond eigen jeugdproduct: "Een van de jammerlijkste dossiers"

De Condé spreekt over pijnlijke beslissing rond eigen jeugdproduct: "Een van de jammerlijkste dossiers"

17:00
Nicky Hayen hakt de knoop door over Joaquin Seys en laat zich uit over AS Monaco

Nicky Hayen hakt de knoop door over Joaquin Seys en laat zich uit over AS Monaco

16:30
Ongezien: 'Spanje dreigt met boycot van het WK 2026'

Ongezien: 'Spanje dreigt met boycot van het WK 2026'

16:00
23
Sam Kerkhofs is duidelijk over Belgische topclub: "Ik zou me wel zorgen maken"

Sam Kerkhofs is duidelijk over Belgische topclub: "Ik zou me wel zorgen maken"

15:31
Exclusief: na een sterke prestatie tegen Standard wil Nacho Miras uitblinken in de Jupiler Pro League Interview

Exclusief: na een sterke prestatie tegen Standard wil Nacho Miras uitblinken in de Jupiler Pro League

15:01
1
Done deal: KRC Genk haalt belangrijke pion weg bij Rode Duivels

Done deal: KRC Genk haalt belangrijke pion weg bij Rode Duivels

14:20
Al eventjes geleden: Rode Duivels doen waar KAA Gent al twee jaar zit op te wachten

Al eventjes geleden: Rode Duivels doen waar KAA Gent al twee jaar zit op te wachten

14:00
1
Sterkhouder Club Brugge van de partij tegen Monaco? Bang afwachten

Sterkhouder Club Brugge van de partij tegen Monaco? Bang afwachten

13:30
CEO Bob Madou zeer stellig: "Geen enkel excuus om de titel niet te pakken"

CEO Bob Madou zeer stellig: "Geen enkel excuus om de titel niet te pakken"

13:00
39
Keert Philippe Clement snel terug naar ons land? Rode Duivels, Antwerp en Standard werden al genoemd

Keert Philippe Clement snel terug naar ons land? Rode Duivels, Antwerp en Standard werden al genoemd

12:40
4
Kana, Ait El Hadj, Sardella, Debast: de "ketten" van Kompany bewijzen zijn gelijk, enkele jaren later

Kana, Ait El Hadj, Sardella, Debast: de "ketten" van Kompany bewijzen zijn gelijk, enkele jaren later

11:40
19
Voormalig Anderlecht-spits maakt droom waar: eerste CL-match ooit bij kleinste club in de competitie

Voormalig Anderlecht-spits maakt droom waar: eerste CL-match ooit bij kleinste club in de competitie

12:20
Journalist benaderd om de stemming van de Gouden Bal te beïnvloeden, maar... hij speelt klokkenluider

Journalist benaderd om de stemming van de Gouden Bal te beïnvloeden, maar... hij speelt klokkenluider

12:00
2
Vincent Kompany trekt aan alarmbel en wijst naar Premier League-clubs

Vincent Kompany trekt aan alarmbel en wijst naar Premier League-clubs

11:20
2
Union-voorzitter Muzio stuurt op tv verrassende boodschap naar Anderlecht en zijn fans

Union-voorzitter Muzio stuurt op tv verrassende boodschap naar Anderlecht en zijn fans

10:30
20
Thorsten Fink pakt stevig door na kritiek na Anderlecht en geeft iedereen lik op stuk

Thorsten Fink pakt stevig door na kritiek na Anderlecht en geeft iedereen lik op stuk

11:00
2
Analist Frank Boeckx vreest voor Club Brugge: "Er wordt vaak vergeten hoeveel geluk ze hebben gehad"

Analist Frank Boeckx vreest voor Club Brugge: "Er wordt vaak vergeten hoeveel geluk ze hebben gehad"

10:00
57
Union viert historische zege met een stevig glas: "Whisky of rum, wat ze maar hebben"

Union viert historische zege met een stevig glas: "Whisky of rum, wat ze maar hebben"

09:30
LIVE: Kan Genk thuis tegen Charleroi wel overtuigen?

LIVE: Kan Genk thuis tegen Charleroi wel overtuigen?

09:15
Enter José Mourinho: trainer ontslagen na debacle, The Special One keert terug naar zijn ex-club

Enter José Mourinho: trainer ontslagen na debacle, The Special One keert terug naar zijn ex-club

09:20
Ferme tegenslag alweer voor Besnik Hasi en Anderlecht: cruciale pion blijft nog vrij lang in ziekenboeg

Ferme tegenslag alweer voor Besnik Hasi en Anderlecht: cruciale pion blijft nog vrij lang in ziekenboeg

08:40
1
Sébastien Pocognoli, trotse dirigent, zegt wat er allemaal door zijn hoofd ging én "wat hij niet leuk vond"

Sébastien Pocognoli, trotse dirigent, zegt wat er allemaal door zijn hoofd ging én "wat hij niet leuk vond"

08:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Premier League

 Speeldag 4
Arsenal Arsenal 3-0 Nottingham Forest Nottingham Forest
Newcastle United Newcastle United 1-0 Wolverhampton Wolverhampton
Bournemouth Bournemouth 2-1 Brighton Brighton
Crystal Palace Crystal Palace 0-0 Sunderland Sunderland
Everton Everton 0-0 Aston Villa Aston Villa
Fulham Fulham 1-0 Leeds United Leeds United
West Ham Utd West Ham Utd 0-3 Tottenham Tottenham
Brentford Brentford 2-2 Chelsea Chelsea
Burnley Burnley 0-1 Liverpool FC Liverpool FC
Manchester City Manchester City 3-0 Manchester United Manchester United

Nieuwste reacties

Joske89 Joske89 over KRC Genk - Charleroi: 0-1 Snoek Snoek over Bayern München - Chelsea: 3-1 FCBalto FCBalto over Wat als... UEFA het Jan Breydelstadion afkeurt? 'Club Brugge denkt eraan om uit te wijken naar Frankrijk' FCBalto FCBalto over Boeckx vergelijkt (stijl van) Renard met Van Holsbeeck: "Dat was de klasse van het instituut Anderlecht" ontleder ontleder ontleder ontleder over Monaco in de penarie! Door problemen met vliegtuig komen Monegasken pas enkele uren voor aftrap aan in Brugge Jef Blaaskop Jef Blaaskop over Ongezien: 'Spanje dreigt met boycot van het WK 2026' FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over "Leko heeft iedereen misleid, het kookt in mij om dat allemaal te zien" LordJozef LordJozef over De Pro League op weg naar "Glasgowisering"? Union en Brugge spelen op een ander niveau Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Analist Frank Boeckx vreest voor Club Brugge: "Er wordt vaak vergeten hoeveel geluk ze hebben gehad" Divano Divano over Union-voorzitter Muzio stuurt op tv verrassende boodschap naar Anderlecht en zijn fans Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved