Maakt Romelu Lukaku bijna zijn comeback? Sportief directeur van Napoli komt met update

Sinds augustus werkt Romelu Lukaku in België aan zijn revalidatie na een blessure. De sportief directeur van Napoli gaf ondertussen een update over de terugkeer van de Belgische spits.

Sinds zijn blessure in augustus, opgelopen tijdens een oefenwedstrijd tegen Olympiakos, heeft Romelu Lukaku niet meer gespeeld voor Napoli. Een stevige tegenvaller voor de Italiaanse club, die haar spel moest aanpassen zonder centrumspits.

Om hem te vervangen deed Napoli beroep op een andere ex-speler van Manchester United: Rasmus Højlund. Zaterdag gingen de Napolitanen met 1-0 onderuit op bezoek bij Torino.

Keert Lukaku binnenkort terug?

De fans stellen zich allemaal dezelfde vraag: wanneer keert Lukaku terug? Sportdirecteur Giovanni Manna gaf een update bij DAZN.

“Hij rondt momenteel zijn revalidatie af in België. Hij zou binnen enkele weken terug in Italië moeten zijn, misschien zelfs al volgende week. Bij zo’n zware blessure moet je voorzichtig blijven. We wachten op hem, want voor ons is hij een leider. Hij is onze spits. We hebben hem tijdelijk vervangen, maar Romelu blijft Romelu."

Als alles volgens plan verloopt, kan Lukaku binnenkort zijn comeback maken in de Serie A. Napoli kijkt reikhalzend uit naar zijn terugkeer, en Kevin De Bruyne kan niet wachten om weer samen met hem te spelen.