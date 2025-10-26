🎥 Gebaren, scheldwoorden en provocaties: Conte en Lautaro Martinez zorgen voor opvallende momenten

Napoli heeft zaterdag de topper in de Serie A tegen Inter Milan gewonnen met 3-1. Een mooie reactie na de historische pandoering in de Champions League tegen PSV (6-2). Coach Antonio Conte kreeg het tijdens de match nog aan de stok met Lautaro Martinez.

Napoli ontving zaterdagavond Inter Milan, een absolute topper in de Serie A. De druk lag vooral bij Napoli, dat in de Champions League nog zwaar onderuitging in Eindhoven, terwijl Inter met vertrouwen kwam na de 0-4-zege tegen Union SG.

De spanning was duidelijk voelbaar, vooral tussen coach Antonio Conte en Lautaro Martinez. De twee werkten in het verleden nog samen bij Inter, maar hun relatie lijkt allesbehalve hartelijk te zijn gebleven.

Conte en Martinez kunnen duidelijk niet meer door één deur

Tijdens de wedstrijd op het Stadio Diego Armando Maradona botsten Conte en Martinez voortdurend. Net na het uur liep het echt uit de hand: na een duw- en trekfase aan de zijlijn kwamen ze bijna tot handgemeen.

Gebaren, scheldwoorden en provocaties vlogen over en weer. Volgens de Italiaanse pers zou Martinez Conte hebben uitgescholden en gezegd dat hij "bang was en in zijn broek had geplast."





Waarop Conte sneerde dat hij "beter eens zou proberen te scoren." Daarna volgden nog wat stevigere beledigingen, het incident zette de vlam helemaal in de pan.