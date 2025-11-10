🎥 Opvolging al verzekerd? Rome, zoontje van Kevin De Bruyne, toont zijn kunstjes met knappe vijfklapper

Momenteel geblesseerd, maakt Kevin De Bruyne gebruik van zijn vrije tijd om naar zijn kinderen te gaan kijken wanneer zij voetballen. De Rode Duivel deelde een video waarin zijn 7-jarige zoon Rome enkele doelpunten maakt.

In een story op sociale media liet de Rode Duivel vijf doelpunten van zijn zoon zien. Een vijfklapper die zijn vader natuurlijk gelukkig en trots maakte, en hij kon het niet laten om diens kwaliteiten te benadrukken.

De eerste goal was een prachtige lob in één tijd, gevolgd door een perfect geplaatste gekruiste trap en daarna een strak schot in de linkerhoek van het kleine doel. Vervolgens kwam er nog een nieuwe lob tegenover de keeper en een mooie volley.

De zoon van de Belgische middenvelder speelt bij Real Casarea, een voetbalschool in de buurt van Napels. Rome De Bruyne toont nu al heel wat klasse. Hij is duidelijk niet voor niets een De Bruyne.

Kevin De Bruyne nog steeds afwezig

Wat KDB betreft: hij is momenteel nog steeds geblesseerd. De Rode Duivel kampt met een scheur in de hamstring van zijn rechterdij. Het zal dus nog enkele maanden duren voor we hem opnieuw in actie zullen zien.

Kevin De Bruyne zal er dan ook logischerwijs niet bij zijn tijdens de komende interlandbreak van de Rode Duivels. De ploeg van Rudi Garcia speelt op 15 november op verplaatsing tegen Kazachstan en ontvangt op 18 november Liechtenstein in Sclessin.