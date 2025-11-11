Knaltransfer in de maak? 'Vinicius Jr vertrekt voor dit hallucinante bedrag bij Real Madrid'

Foto: © photonews
De toekomst van Vinicius Jr. bij Real Madrid staat op losse schroeven. Na mislukte contractgesprekken en spanningen met coach Xabi Alonso lijkt een vertrek steeds realistischer.

Er verschijnt de laatste tijd heel wat over Vinicius Jr. online. De Braziliaanse winger van Real Madrid zou voor een grote verrassing kunnen zorgen in de nabije toekomst, want écht blij lijkt hij niet te zijn.

Na volledig mislukte gesprekken over een eventuele contractverlenging, lijkt het erop dat Vinicius nu zelfs de deur achter zich zou kunnen dicht trekken bij Real. Er zijn ook spanningen tussen hem en coach Xabi Alonso.

Vinicius mag binnenkort weg... voor 150 miljoen euro

Dat schrijft Sacha Tavolieri bij de Zwitserse tak van Sky Sport. Volgens dat medium zou het "zeer moeilijk zijn om Vinicius volgend seizoen nog bij Real te zien." Door deze hele situatie zouden Los Blancos openstaan voor een verkoop.

Vanaf de zomer van 2026 mag de Braziliaanse flankspeler vertrekken. Volgens meerdere bronnen heeft Real een duidelijke vraagprijs vastgesteld: het wil 150 miljoen euro voor Vinicius.

Momenteel is de meest waarschijnlijke optie, volgens Sky Sport, "een door de overheid gesteunde aanbieding uit Saudi-Arabië." Vinicius zou op die manier zelf nog kunnen kiezen bij welke club hij daar terechtkomt. Wordt ongetwijfeld nog vervolgd...

