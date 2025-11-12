Beerschot vernieuwt heel wat zaken voor de eigen supporters: "Wekelijks contact met Japanse eigenaars"

Beerschot vernieuwt heel wat zaken voor de eigen supporters: "Wekelijks contact met Japanse eigenaars"
Foto: © photonews
Beerschot zet naast sportieve resultaten ook commerciële stappen vooruit. Nieuwe initiatieven, internationale contacten en lokale verankering vormen de kern van de strategie.

Samenwerking met Japanse eigenaars

Sinds september is Kinpoudou eigenaar van Beerschot. De Japanse groep ondersteunt de ambities van de Kielse ploeg en versterkt ook de commerciële werking. Commercieel directeur Joppe Merchiers benadrukt dat er intensief overleg plaatsvindt. “We hebben wekelijks contact met de nieuwe Japanse eigenaars”, zegt hij aan Gazet van Antwerpen.

Het doel van deze samenwerking is het leggen van bruggen tussen Japanse en Europese ondernemingen. Merchiers vertelt dat er bijzondere aandacht gaat naar Japanse bedrijven die in België actief zijn. “Het ultieme doel is om connecties te leggen tussen Japanse en Belgische of Europese bedrijven.”

Beerschot kan daarbij rekenen op een groeiend netwerk. In de afgelopen drie jaar steeg het aantal partners met 24 procent, wat neerkomt op 316 samenwerkingen. Daarmee blijft Beerschot een aantrekkelijke optie voor zowel binnenlandse als buitenlandse ondernemingen.

Merchiers over lokale verankering

Naast internationale ambities blijft de club inzetten op de eigen achterban. Merchiers klinkt duidelijk: “Maar daarnaast blijven we ook inzetten op lokale verankering.” De strategie omvat onder meer een nieuwe website, sociale media en wedstrijdbeelden die ook in Japan kunnen worden gebruikt. Inspiratie wordt gehaald bij STVV, dat eveneens Japanse eigenaars heeft en in Japan zelfs een wekelijkse tv-show uitzendt.

Beerschot wil via deze kanalen de eigen merknaam versterken en tegelijk een brug slaan naar een nieuw publiek. Het voorbeeld van STVV toont dat een dergelijke aanpak effectief kan zijn om een buitenlandse markt te bereiken.

Pop-up store en nieuwe initiatieven

Naast de internationale samenwerking zet Beerschot ook lokale projecten op. Begin december opent een pop-up store aan Hopland in Antwerpen. “Bij de opening nodigen we de businesspartners en de supporters uit”, gaat Merchiers verder. Het concept omvat ook samenwerking rond retro voetbalshirts en moet de band met de achterban versterken.

Daarnaast kwamen er nieuwe initiatieven voor partners, zoals een kidscorner in het stadion. Merchiers vertelt dat dit idee voortkwam uit de aanwezigheid van jonge ondernemers met hun kinderen. “Vorige week waren er op het piekmoment 17 kindjes, dus het concept sloeg zeker aan”, besluit hij.

