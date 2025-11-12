"Het ideale moment om op hem een beroep te doen": Gill Swerts zit met hoge verwachtingen

"Het ideale moment om op hem een beroep te doen": Gill Swerts zit met hoge verwachtingen
Foto: © photonews
De Belgische beloften bereiden zich voor op hun volgende kwalificatiewedstrijd richting het EK van 2027. Tegen Oostenrijk moet de ploeg van Gill Swerts haar koppositie in de groep verdedigen.

Gill Swerts over Oostenrijk

De coach analyseerde de komende tegenstander en benadrukte dat de Oostenrijkers vooral fysiek sterk zijn en hun spel centraal opbouwen. “Oostenrijk heeft volgens mij minder voetbalkwaliteit dan Denemarken”, klinkt het bij de RTBF.

Het gaat volgens hem vooral om fysiek en het spel is heel centraal in aanval en verdediging en laat ruimte op de flanken. “Als we erin slagen te winnen, en dat zal niet eenvoudig zijn, hebben we tien punten uit vier wedstrijden, Oostenrijk is dan bijna uitgeschakeld en wij staan er goed voor.”

Swerts moet het stellen zonder vijf basisspelers die recent nog actief waren. Vermant en Moreira zijn opgeroepen bij de A-ploeg, Mokio neemt deel aan het WK U17, Mbangula onderging een medische ingreep en Sabbe is geblesseerd.

Duranville terug in beeld

Een opvallende naam in de selectie is Julien Duranville. De aanvaller herstelde sneller dan verwacht van een schouderblessure en speelde al enkele wedstrijden bij Dortmund U23. Swerts gaf aan dat dit het juiste moment was om hem opnieuw op te roepen.

“Normaal moest hij eind november terugkeren maar hij heeft al twee wedstrijden gespeeld met de U23 van Dortmund. Het is een speler met zulke individuele kwaliteiten dat hij in het laatste halfuur iets kan creëren. Met de blessure van Mbangula en de promotie van Moreira was dit het moment om een beroep op hem te doen.”

Naast Duranville werd ook Benjamin Pauwels van Leganes geselecteerd. Swerts herinnerde eraan dat hij eerder al deel uitmaakte van de groep. “Hij was bij ons in Spanje, in maart, tegen Zweden en Andorra. In één tegen één is hij sterk. Hij heeft iets speciaals”, besluit de coach. Verder koos Mike Penders ervoor om bij de beloften te blijven in plaats van zich bij de A-ploeg te voegen, omdat hij met deze groep wil meestrijden voor kwalificatie.

Stand en perspectief

Na drie speeldagen staan de Belgische beloften aan kop van hun groep met zeven punten. Ze wonnen overtuigend tegen Wales en Denemarken, na een gelijkspel tegen Wit-Rusland. Oostenrijk volgt met vier punten, terwijl Wales er drie heeft en Wit-Rusland één. De groepswinnaars en de beste tweede plaatsen zich rechtstreeks voor het EK 2027 in Albanië en Servië, terwijl de overige tweede plaatsen barrages spelen voor de laatste tickets.

