Speler Lokeren (ex-Beerschot) duikt op in ... afkickkliniek in Thailand: "Hersenen erg beschadigd"

Daishawn Redan kwam deze zomer op huurbasis naar Lokeren. Bij de Waaslanders kon hij nog niet echt potten breken en ondertussen ging het van kwaad naar erger met hem. Nu is hij opgedoken in Thailand.

Daishawn Redan speelde in het verleden bij onder meer PEC Zwolle, Groningen, Venezia en de U23 van Chelsea. Vorig jaar speelde hij nog op huurbasis bij Beerschot, deze zomer werd hij opnieuw uitgeleend door zijn Italiaanse club Avellino.

Hersenbeschadiging bij Daishawn Redan

Deze keer trok hij naar Lokeren, opnieuw in de Challenger Pro League. Begin september zette hij zijn handtekening onder een huurdeal voor één seizoen.

Veel genot hebben ze in Lokeren wel nog niet van hem gehad. En onlangs verdween de Surinamer zelfs uit het Waasland, wat toch tot wat paniek leidde in de tent.

Verslaving aan ballonnen

Tot op heden speelde hij nog geen wedstrijd voor Lokeren en dat lijkt ook niet meteen meer te gaan gebeuren. De speler zou al jaren verslaafd zijn aan lachgas en momenteel in een ontwenningskliniek in Thailand zitten.

"Het is al zo ver dat zijn hersenen nu al heel erg beschadigd zijn. Nu zit hij in Thailand, maar het gaat niet goed. Hij is alles kwijt, ook zijn huis al", aldus zijn moeder Dayenne Gallant tegen Culturu TV.