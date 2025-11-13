Ploegmaat van De Bruyne doet bom ontploffen bij Napoli: "Ik hoop dat Conte dit niet hoort..."

Napoli zit in een lastige periode. Sinds de blessure van Kevin De Bruyne krijgt de ploeg haar niveau niet meer gehaald, en nu barst er ook intern gedoe los na opvallende uitspraken van Stanislav Lobotka over het regime onder Antonio Conte.

In Italië gaat het de laatste tijd veel over Napoli. De Italiaanse topclub begon heel goed aan het seizoen, maar sinds de blessure van Kevin De Bruyne draait het vierkant. Er worden enorm wisselvallige, maar vooral tegenvallende, resultaten geboekt.

De Napolitanen gingen de interlandbreak in met een 2-0 nederlaag tegen Bologna. Maar nu moet het ook met een kleine crisis binnen de club overweg, en daar heeft Stanislav Lobotka voor gezorgd. De 30-jarige middenvelder sprak zich nogal eerlijk uit over de werking onder coach Antonio Conte.

Bij de Slowaakse podcast Ina Liga, sprak Lobotka zich uit over zijn trainer. "Onze eerste vrije dag? Die zal ergens in mei zijn, wanneer het seizoen gedaan is. Zo is Conte nu eenmaal. Hij zou zelfs met ons op vakantie willen gaan. Hij eist discipline en dat al zijn spelers zijn mentaliteit kopiëren", zegt hij volgens HLN bij de podcast.

Lobotka steekt lont in het kruitvat

"De trainingen zijn ongelofelijk zwaar. Elke training is precies een wedstrijd. Ik wil niet klagen, maar dit tempo valt voor mij niet eeuwig vol te houden", klaagt hij. De Slowaak heeft het ook nog over KDB. "Kevin zei me dat hij dit in zijn tien jaar bij Manchester City nooit heeft meegemaakt. Ik antwoordde dat hij het geweldig doet en geen andere keuze heeft dan hard te werken en de stijl van Conte gewoon te aanvaarden. Maar Kevin is niet het type dat klaagt."

"Mocht hij een nieuwe kans krijgen, zou hij misschien toch voor Amerika of Saoedi-Arabië hebben gekozen. Maar hij moet toch op voorhand vermoed hebben dat het er hier in Napels zo aan toeging? Alles hangt natuurlijk af van hoe hij zich heeft ingelicht. Welke mensen hij om advies heeft gevraagd. Had hij mij een berichtje gestuurd voor raad, had ik hem om zijn truitje gevraagd en gezegd dat hij nooit naar hier mag komen."

Het zijn enorm opvallende uitspraken. Maar Lobotka is zich duidelijk wel bewust van wat hij ermee teweeg kon brengen, dat blijkt ook uit wat hij nadien nog zei. "Ik hoop maar dat Conte niet naar deze podcast luistert. Anders laat hij me twee weken aan één stuk lopen."