Ploegmaat van De Bruyne doet bom ontploffen bij Napoli: "Ik hoop dat Conte dit niet hoort..."

Ploegmaat van De Bruyne doet bom ontploffen bij Napoli: "Ik hoop dat Conte dit niet hoort..."
Word fan van Napoli! 271

Napoli zit in een lastige periode. Sinds de blessure van Kevin De Bruyne krijgt de ploeg haar niveau niet meer gehaald, en nu barst er ook intern gedoe los na opvallende uitspraken van Stanislav Lobotka over het regime onder Antonio Conte.

In Italië gaat het de laatste tijd veel over Napoli. De Italiaanse topclub begon heel goed aan het seizoen, maar sinds de blessure van Kevin De Bruyne draait het vierkant. Er worden enorm wisselvallige, maar vooral tegenvallende, resultaten geboekt.

De Napolitanen gingen de interlandbreak in met een 2-0 nederlaag tegen Bologna. Maar nu moet het ook met een kleine crisis binnen de club overweg, en daar heeft Stanislav Lobotka voor gezorgd. De 30-jarige middenvelder sprak zich nogal eerlijk uit over de werking onder coach Antonio Conte.

Bij de Slowaakse podcast Ina Liga, sprak Lobotka zich uit over zijn trainer. "Onze eerste vrije dag? Die zal ergens in mei zijn, wanneer het seizoen gedaan is. Zo is Conte nu eenmaal. Hij zou zelfs met ons op vakantie willen gaan. Hij eist discipline en dat al zijn spelers zijn mentaliteit kopiëren", zegt hij volgens HLN bij de podcast.

Lobotka steekt lont in het kruitvat

"De trainingen zijn ongelofelijk zwaar. Elke training is precies een wedstrijd. Ik wil niet klagen, maar dit tempo valt voor mij niet eeuwig vol te houden", klaagt hij. De Slowaak heeft het ook nog over KDB. "Kevin zei me dat hij dit in zijn tien jaar bij Manchester City nooit heeft meegemaakt. Ik antwoordde dat hij het geweldig doet en geen andere keuze heeft dan hard te werken en de stijl van Conte gewoon te aanvaarden. Maar Kevin is niet het type dat klaagt."

"Mocht hij een nieuwe kans krijgen, zou hij misschien toch voor Amerika of Saoedi-Arabië hebben gekozen. Maar hij moet toch op voorhand vermoed hebben dat het er hier in Napels zo aan toeging? Alles hangt natuurlijk af van hoe hij zich heeft ingelicht. Welke mensen hij om advies heeft gevraagd. Had hij mij een berichtje gestuurd voor raad, had ik hem om zijn truitje gevraagd en gezegd dat hij nooit naar hier mag komen."

Het zijn enorm opvallende uitspraken. Maar Lobotka is zich duidelijk wel bewust van wat hij ermee teweeg kon brengen, dat blijkt ook uit wat hij nadien nog zei. "Ik hoop maar dat Conte niet naar deze podcast luistert. Anders laat hij me twee weken aan één stuk lopen."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Napoli
Stanislav Lobotka

Meer nieuws

Keert Lionel Messi terug naar FC Barcelona? Voorzitter Laporta laat er geen twijfel over bestaan

Keert Lionel Messi terug naar FC Barcelona? Voorzitter Laporta laat er geen twijfel over bestaan

09:00
Frank Boeckx ziet het duidelijk: waarom Doku nu beter is dan ooit

Frank Boeckx ziet het duidelijk: waarom Doku nu beter is dan ooit

08:40
'Noa Lang keert terug naar Nederland om plekje van Belg bij topclub in te nemen'

'Noa Lang keert terug naar Nederland om plekje van Belg bij topclub in te nemen'

22:00
'Arrogant' en twee degradaties: waarom Leicester-fans genoeg hebben van Wout Faes

'Arrogant' en twee degradaties: waarom Leicester-fans genoeg hebben van Wout Faes

08:20
1
Knaltransfer op komst? 'Premier League-clubs laten oog vallen op sterkhouder van Club Brugge'

Knaltransfer op komst? 'Premier League-clubs laten oog vallen op sterkhouder van Club Brugge'

08:00
1
De neuzen staan in dezelfde richting: DAZN heeft duidelijke beslissing genomen, waar fans blij mee zullen zijn

De neuzen staan in dezelfde richting: DAZN heeft duidelijke beslissing genomen, waar fans blij mee zullen zijn

07:20
Toch nog hoop voor Odoi? "Het zou mooi zijn mocht hij in januari alsnog tekenen"

Toch nog hoop voor Odoi? "Het zou mooi zijn mocht hij in januari alsnog tekenen"

07:00
Ongeloof over Vermeeren? Dat hij Rode Duivels was op EK had specifieke reden

Ongeloof over Vermeeren? Dat hij Rode Duivels was op EK had specifieke reden

06:30
Winnen ze dit jaar nog een match? Dender zou naast Antwerp, Mechelen en Standard moeten staan Analyse

Winnen ze dit jaar nog een match? Dender zou naast Antwerp, Mechelen en Standard moeten staan

06:00
"Of ik er vrede mee heb?" Frank Raes zegt hoe hij het ziet na zijn pensioen bij Extra Time en VRT De derde helft

"Of ik er vrede mee heb?" Frank Raes zegt hoe hij het ziet na zijn pensioen bij Extra Time en VRT

23:00
1
📷 'Club Brugge wrijft in de handen: nog meer interesse voor sterkhouder'

📷 'Club Brugge wrijft in de handen: nog meer interesse voor sterkhouder'

22:30
Speler Lokeren (ex-Beerschot) in tegenaanval na uitspraken over verslaving: "Schandalig"

Speler Lokeren (ex-Beerschot) in tegenaanval na uitspraken over verslaving: "Schandalig"

22:15
Cercle Brugge neemt vlot de maat van topploeg uit de Challenger Pro League in oefenpartij

Cercle Brugge neemt vlot de maat van topploeg uit de Challenger Pro League in oefenpartij

21:40
Beerschot vernieuwt heel wat zaken voor de eigen supporters: "Wekelijks contact met Japanse eigenaars"

Beerschot vernieuwt heel wat zaken voor de eigen supporters: "Wekelijks contact met Japanse eigenaars"

21:20
1
Thorgan Hazard heeft een duidelijke boodschap voor de fysieke trainers van Anderlecht

Thorgan Hazard heeft een duidelijke boodschap voor de fysieke trainers van Anderlecht

21:00
De hereniging, 10 jaar later: Rode Duivels tegenover een voormalig Standard-belofte en Belgisch voetbaltalent

De hereniging, 10 jaar later: Rode Duivels tegenover een voormalig Standard-belofte en Belgisch voetbaltalent

20:40
Geen goed nieuws in Lotto Park: speler van Anderlecht mogelijk maanden afwezig

Geen goed nieuws in Lotto Park: speler van Anderlecht mogelijk maanden afwezig

20:20
🎥 "Erop een gueuze aan het drinken": Verschueren en Bornauw laten van zich horen, ook Kompany van de partij

🎥 "Erop een gueuze aan het drinken": Verschueren en Bornauw laten van zich horen, ook Kompany van de partij

20:00
"KV Mechelen hoeft ontmoetingen met topploegen niet te vrezen, zoveel is wel duidelijk" Opinie

"KV Mechelen hoeft ontmoetingen met topploegen niet te vrezen, zoveel is wel duidelijk"

19:30
2
Patrick Goots in de clinch met Hans Vanaken: "Mag nog zoveel scoren, maar dat niet"

Patrick Goots in de clinch met Hans Vanaken: "Mag nog zoveel scoren, maar dat niet"

19:40
6
Eén international springt eruit bij Union SG en dat is volgens Philippe Bormans geen toeval

Eén international springt eruit bij Union SG en dat is volgens Philippe Bormans geen toeval

19:20
1
Nieuwe kans? 'Gent moet concurrentie aangaan met Nederlandse topclubs voor jeugdproduct Barcelona en Chelsea'

Nieuwe kans? 'Gent moet concurrentie aangaan met Nederlandse topclubs voor jeugdproduct Barcelona en Chelsea'

19:00
Deze Rode Duivels kunnen profiteren van de vele afzeggingen

Deze Rode Duivels kunnen profiteren van de vele afzeggingen

18:40
Stevige oproep naar clubs en gokkantoren: "Existentiële crisis door gokken, is dat dan teveel gevraagd?"

Stevige oproep naar clubs en gokkantoren: "Existentiële crisis door gokken, is dat dan teveel gevraagd?"

18:20
Prachtige primeur voor Union SG en zo is het 1-1 (of 1-3) met Anderlecht

Prachtige primeur voor Union SG en zo is het 1-1 (of 1-3) met Anderlecht

18:00
Philippe Albert is zeer duidelijk in titeldebat tussen Union, Club Brugge en Anderlecht

Philippe Albert is zeer duidelijk in titeldebat tussen Union, Club Brugge en Anderlecht

17:40
🎥 Ongezien: loting voor halve finale Beker via ... go-cartrace

🎥 Ongezien: loting voor halve finale Beker via ... go-cartrace

17:20
3
Is hij het geheime wapen van Mazzu? En maar knallen (van buiten de grote rechthoek)!

Is hij het geheime wapen van Mazzu? En maar knallen (van buiten de grote rechthoek)!

16:45
Peter Vandenbempt laat zich uit over groots gokschandaal en steekt hand in vuur voor Dries Mertens

Peter Vandenbempt laat zich uit over groots gokschandaal en steekt hand in vuur voor Dries Mertens

16:00
1
Verrassende debutant van Ivan Leko: "Geef hem maar een dikke 8"

Verrassende debutant van Ivan Leko: "Geef hem maar een dikke 8"

17:00
1
"Dit Anderlecht niet klaar om naar de titel te streven"

"Dit Anderlecht niet klaar om naar de titel te streven"

16:30
4
"Hij is helemaal geen voetbalsupporter": man kent straf na gevecht in nasleep van Kortrijk - Zulte Waregem

"Hij is helemaal geen voetbalsupporter": man kent straf na gevecht in nasleep van Kortrijk - Zulte Waregem

15:45
2
Dit beslist Pro League over DAZN én over competitieformat

Dit beslist Pro League over DAZN én over competitieformat

15:30
11
Marc Wilmots kent zijn straf voor zijn gedrag na stopgezette Standard - Antwerp

Marc Wilmots kent zijn straf voor zijn gedrag na stopgezette Standard - Antwerp

15:00
7
Belgische profclub grijpt snel in en stelt Yves Vanderhaeghe aan als nieuwe T1

Belgische profclub grijpt snel in en stelt Yves Vanderhaeghe aan als nieuwe T1

14:40
10
Pro League hakt één knoop door: opvolger Vandenhaute komt van Club Brugge

Pro League hakt één knoop door: opvolger Vandenhaute komt van Club Brugge

14:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Serie A

 Speeldag 11
Pisa Pisa 1-0 Cremonese Cremonese
Como Como 0-0 Cagliari Cagliari
Lecce Lecce 0-0 Hellas Verona Hellas Verona
Juventus Juventus 0-0 Torino Torino
Parma Parma 2-2 AC Milan AC Milan
Atalanta Atalanta 0-3 Sassuolo Sassuolo
Bologna Bologna 2-0 Napoli Napoli
Genoa Genoa 2-2 Fiorentina Fiorentina
AS Roma AS Roma 2-0 Udinese Udinese
Inter Milaan Inter Milaan 2- Lazio Lazio

Nieuwste reacties

rudi maerevoet rudi maerevoet over 'Arrogant' en twee degradaties: waarom Leicester-fans genoeg hebben van Wout Faes Olympia86 Olympia86 over "Dit Anderlecht niet klaar om naar de titel te streven" FCBalto FCBalto over Knaltransfer op komst? 'Premier League-clubs laten oog vallen op sterkhouder van Club Brugge' tisookeenmening tisookeenmening over Einde van de deal met DAZN? Deze opties liggen op tafel tijdens algemene vergadering van de Pro League Pé_1 Pé_1 over Royal Antwerp komt met goed nieuws: "Tegen Genk is het klaar" André Coenen André Coenen over Dit beslist Pro League over DAZN én over competitieformat Joris impe Joris impe over Beerschot vernieuwt heel wat zaken voor de eigen supporters: "Wekelijks contact met Japanse eigenaars" Joris impe Joris impe over "Of ik er vrede mee heb?" Frank Raes zegt hoe hij het ziet na zijn pensioen bij Extra Time en VRT André Coenen André Coenen over Marc Wilmots kent zijn straf voor zijn gedrag na stopgezette Standard - Antwerp Andreas2962 Andreas2962 over Patrick Goots in de clinch met Hans Vanaken: "Mag nog zoveel scoren, maar dat niet" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved