Rode Duivels kunnen sneller zijn dan Oranje, de kritiek is niet mals: "Het is laksheid, het is heel slecht"
Foto: © photonews

De Rode Duivels kunnen zich nog altijd sneller dan Oranje kwalificeren voor het WK. Zo zouden de Belgen toch al een klein prikje kunnen uitdelen richting de noorderburen.

Voor alle duidelijkheid: ze moeten er in Nederland niet heel erg van wakker liggen, want de WK-kwalificatie kan Oranje amper nog ontsnappen. Door het doelsaldo kan het eigenlijk niet meer mislopen na de draw bij concurrent Polen (1-1). Mits winst was Nederland ook al mathematisch zeker geweest van deelname aan het WK.

Zo ver is het dus nog niet. Nederland kwam vrijdagavond in Polen ook op achterstand en dat deed de schrik toch even toeslaan. Pierre van Hooijdonk stoorde zich bij de NOS aan de 1-0 van Jakub Kaminski. "Bij de goal gaat veel mis. Het begint voorin, met Memphis die wordt verrast door een man in zijn rug. Daarna moet Van Dijk het gat dichtlopen. Uiteindelijk komt er niemand, het is heel slecht verdedigd."

Nederland hangt erg af van De Jong

Rafael Van der Vaart werd er ook niet bepaald vrolijk van. "Het is laksheid, allemaal net niet. De keeper komt ook uit… waarom?" Voorts vond Van Hooijdonk het spel van Nederland in de eerste helft ook vrij stereotiep. "Het is elke keer Frenkie de Jong, bij elke aanval komt hij zo vaak aan de bal." De ex-international vond Oranje dus te voorspelbaar.

Gelukkig voor de Nederlanders deden ze na de pauze wel het nodige door gelijk te maken via Memphis Depay. Zo moet het al heel raar lopen opdat Nederland niet bovenaan zou eindigen in groep G. België krijgt zo wel de kans om zich sneller voor het WK te plaatsen dan de noorderburen. Dan moeten de Rode Duivels wel later vandaag winnen in Kazachstan

Duitsers en Kroaten houden het sober

Overigens werden er vrijdagavond nog enkele Europese WK-kwalificatiematchen afgewerkt. Finland beleefde een blamage en verloor met 0-1 van voetbaldwerg Malta. De Kroaten en de Duitsers hielden het sober: Kroatië won met 3-1 van Faerëer en Duitsland met 0-2 in Luxemburg. Daarnaast waren er nog twee matchen met nipte scores: Slovakije - N. Ierland werd 1-0 en Gibraltar - Montenegro 1-2.

WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa)
België
Polen

WK Kwalificatie (Europa)

 Speeldag 9
Noorwegen Noorwegen 4-1 Estland Estland
Azerbeidzjan Azerbeidzjan 0-2 IJsland IJsland
Armenië Armenië 0-1 Hongarije Hongarije
Frankrijk Frankrijk 4-0 Oekraïne Oekraïne
Moldavië Moldavië 0-2 Italië Italië
Engeland Engeland 2-0 Servië Servië
Andorra Andorra 0-1 Albanië Albanië
Ierland Ierland 2-0 Portugal Portugal
Finland Finland 0-1 Malta Malta
Luxemburg Luxemburg 0-2 Duitsland Duitsland
Gibraltar Gibraltar 1-2 Montenegro Montenegro
Kroatië Kroatië 3-1 Faroër Eilanden Faroër Eilanden
Polen Polen 1-1 Nederland Nederland
Slovakije Slovakije 1-0 Noord-Ierland Noord-Ierland
Kazachstan Kazachstan 15:00 België België
Georgië Georgië 18:00 Spanje Spanje
Cyprus Cyprus 18:00 Oostenrijk Oostenrijk
Liechtenstein Liechtenstein 18:00 Wales Wales
Turkije Turkije 18:00 Bulgarije Bulgarije
Slovenië Slovenië 20:45 Kosovo Kosovo
Zwitserland Zwitserland 20:45 Zweden Zweden
Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina 20:45 Roemenië Roemenië
Denemarken Denemarken 20:45 Wit-Rusland Wit-Rusland
Griekenland Griekenland 20:45 Schotland Schotland

Sv1978 Sv1978 over Deze vier eersteklassers willen een nieuw stadion bouwen, zo snel mogelijk Bork Bork over Miljoenen op komst voor Club Brugge? 'Na Engelse roeren ook Duitse topclubs zich voor middenvelder' Nelvafrel Nelvafrel over Heel veel interesse in De Cat: '38 miljoen euro én nog een jaartje bij Anderlecht' Impala Impala over Spijt van zijn vertrek? Bij Antwerp was hij de koning te rijk en nu krijgt hij bakken kritiek Combat Feuerwerker Combat Feuerwerker over Opmerkelijk: club uit Eerste Nationale wil stadion bouwen met 8.000 plaatsen voor 20 miljoen euro Steven Debruyne & Kevin Defour Steven Debruyne & Kevin Defour over "Oefenmatch tegen Arsenal": Challenger Pro League-club pakt uit TIGERMANIA TIGERMANIA over Rode Duivels niet in beste omstandigheden: bondscoach Rudi Garcia is alvast geen fan André Coenen André Coenen over Onverwachte wending na persmoment: plots grote twijfels om Youri Tielemans Nelvafrel Nelvafrel over De 6-0 uit september heeft geen indruk gemaakt: Kazachse bondscoach doet gewaagde uitspraak over Jérémy Doku Nelvafrel Nelvafrel over Philippe Clement moet nog even geduld tonen: puntjes op de i gezet over werking Ajax in zoektocht naar trainer Kantine
