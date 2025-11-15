Rode Duivels kunnen sneller zijn dan Oranje, de kritiek is niet mals: "Het is laksheid, het is heel slecht"

De Rode Duivels kunnen zich nog altijd sneller dan Oranje kwalificeren voor het WK. Zo zouden de Belgen toch al een klein prikje kunnen uitdelen richting de noorderburen.

Voor alle duidelijkheid: ze moeten er in Nederland niet heel erg van wakker liggen, want de WK-kwalificatie kan Oranje amper nog ontsnappen. Door het doelsaldo kan het eigenlijk niet meer mislopen na de draw bij concurrent Polen (1-1). Mits winst was Nederland ook al mathematisch zeker geweest van deelname aan het WK.

Zo ver is het dus nog niet. Nederland kwam vrijdagavond in Polen ook op achterstand en dat deed de schrik toch even toeslaan. Pierre van Hooijdonk stoorde zich bij de NOS aan de 1-0 van Jakub Kaminski. "Bij de goal gaat veel mis. Het begint voorin, met Memphis die wordt verrast door een man in zijn rug. Daarna moet Van Dijk het gat dichtlopen. Uiteindelijk komt er niemand, het is heel slecht verdedigd."

Nederland hangt erg af van De Jong

Rafael Van der Vaart werd er ook niet bepaald vrolijk van. "Het is laksheid, allemaal net niet. De keeper komt ook uit… waarom?" Voorts vond Van Hooijdonk het spel van Nederland in de eerste helft ook vrij stereotiep. "Het is elke keer Frenkie de Jong, bij elke aanval komt hij zo vaak aan de bal." De ex-international vond Oranje dus te voorspelbaar.

Gelukkig voor de Nederlanders deden ze na de pauze wel het nodige door gelijk te maken via Memphis Depay. Zo moet het al heel raar lopen opdat Nederland niet bovenaan zou eindigen in groep G. België krijgt zo wel de kans om zich sneller voor het WK te plaatsen dan de noorderburen. Dan moeten de Rode Duivels wel later vandaag winnen in Kazachstan.





Duitsers en Kroaten houden het sober

Overigens werden er vrijdagavond nog enkele Europese WK-kwalificatiematchen afgewerkt. Finland beleefde een blamage en verloor met 0-1 van voetbaldwerg Malta. De Kroaten en de Duitsers hielden het sober: Kroatië won met 3-1 van Faerëer en Duitsland met 0-2 in Luxemburg. Daarnaast waren er nog twee matchen met nipte scores: Slovakije - N. Ierland werd 1-0 en Gibraltar - Montenegro 1-2.