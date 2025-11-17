🎥 Compleet waanzinnig slot: 23-jarige knalt Ierland in extremis met hattrick naar WK-barrages

Troy Parrott was even de belangrijkste Ier van het moment. De 23-jarige spits scoorde een hattrick tegen Hongarije, waarmee hij Ierland in extremis naar de WK-barrages stuurde.

Troy Parrott was de grote uitblinker bij de Ierse overwinning in Hongarije. De 23-jarige spits deed de match kantelen met drie doelpunten, waaronder één in de 96ste minuut, waarmee hij zijn land een compleet waanzinnige zege bezorgde.

Ierland begon nochtans slecht en kwam twee keer op achterstand. Maar de Boys in Green gaven niet op. Tien minuten voor tijd kwamen ze terug tot 2-2, waarna ze voluit alles zetten op de slotfase. Hongarije stond immers virtueel op de tweede plaats in zijn groep.

Een compleet waanzinnig slot, om kippenvel van te krijgen

Toen kwam die laatste bal, verstuurd door doelman Caoimhin Kelleher. De Hongaarse defensie twijfelde, Parrott dook in de ruimte en werkte koelbloedig af met een slimme tik. In één ogenblik ging Ierland van de hel naar de hemel.

Een doelpunt die de deur opent naar de barrages voor het WK 2026, een fase die het land al lange tijd niet meer haalde. De laatste deelname aan een WK dateert van 2002.

In maart neemt Ierland het op tegen andere ambitieuze teams zoals Zweden, Albanië of Noord-Ierland. Wat een parcours zou het zijn na deze ongelooflijke zege.