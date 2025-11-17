🎥 Compleet waanzinnig slot: 23-jarige knalt Ierland in extremis met hattrick naar WK-barrages

🎥 Compleet waanzinnig slot: 23-jarige knalt Ierland in extremis met hattrick naar WK-barrages

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Troy Parrott was even de belangrijkste Ier van het moment. De 23-jarige spits scoorde een hattrick tegen Hongarije, waarmee hij Ierland in extremis naar de WK-barrages stuurde.

Troy Parrott was de grote uitblinker bij de Ierse overwinning in Hongarije. De 23-jarige spits deed de match kantelen met drie doelpunten, waaronder één in de 96ste minuut, waarmee hij zijn land een compleet waanzinnige zege bezorgde.

Ierland begon nochtans slecht en kwam twee keer op achterstand. Maar de Boys in Green gaven niet op. Tien minuten voor tijd kwamen ze terug tot 2-2, waarna ze voluit alles zetten op de slotfase. Hongarije stond immers virtueel op de tweede plaats in zijn groep.

Een compleet waanzinnig slot, om kippenvel van te krijgen

Toen kwam die laatste bal, verstuurd door doelman Caoimhin Kelleher. De Hongaarse defensie twijfelde, Parrott dook in de ruimte en werkte koelbloedig af met een slimme tik. In één ogenblik ging Ierland van de hel naar de hemel.

Een doelpunt die de deur opent naar de barrages voor het WK 2026, een fase die het land al lange tijd niet meer haalde. De laatste deelname aan een WK dateert van 2002.

In maart neemt Ierland het op tegen andere ambitieuze teams zoals Zweden, Albanië of Noord-Ierland. Wat een parcours zou het zijn na deze ongelooflijke zege.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
AZ Alkmaar
Ierland
Troy Parrott

Meer nieuws

🎥 Ernstige beschuldigingen: heeft DR Congo voodoo en hekserij gebruikt om Nigeria te verslaan?

🎥 Ernstige beschuldigingen: heeft DR Congo voodoo en hekserij gebruikt om Nigeria te verslaan?

11:00
Europese topclubs staan in de rij voor Nathan De Cat: dit enorme bedrag vraagt Anderlecht

Europese topclubs staan in de rij voor Nathan De Cat: dit enorme bedrag vraagt Anderlecht

10:30
1
Tristan Degreef komt met heel groot nieuws tijdens interlandperiode

Tristan Degreef komt met heel groot nieuws tijdens interlandperiode

10:00
Italiaanse bondscoach Gattuso verandert volledig van toon na vernedering tegen Noorwegen

Italiaanse bondscoach Gattuso verandert volledig van toon na vernedering tegen Noorwegen

09:30
Georges Leekens zet Rode Duivel op zijn plaats: "Dan moet je nederig blijven"

Georges Leekens zet Rode Duivel op zijn plaats: "Dan moet je nederig blijven"

08:40
1
KAA Gent heeft er een slechte herinnering aan: deze scheidsrechter moet cruciaal duel van Rode Duivels fluiten

KAA Gent heeft er een slechte herinnering aan: deze scheidsrechter moet cruciaal duel van Rode Duivels fluiten

09:00
Totale afgang: Italië vernederd door Noorwegen en veroordeeld tot WK-barrages

Totale afgang: Italië vernederd door Noorwegen en veroordeeld tot WK-barrages

08:20
Zonder Ronaldo: Portugal geeft het heilige nummer 7 aan... een speler van Club Brugge

Zonder Ronaldo: Portugal geeft het heilige nummer 7 aan... een speler van Club Brugge

08:00
Analiste spreekt klare taal: deze vijf namen moeten zeker mee met Rode Duivels naar het WK

Analiste spreekt klare taal: deze vijf namen moeten zeker mee met Rode Duivels naar het WK

07:00
Met een hoop (ex-)JPL-spelers in de hoofdrol: Congo plaatst zich voor internationale barrages na thriller tegen Nigeria

Met een hoop (ex-)JPL-spelers in de hoofdrol: Congo plaatst zich voor internationale barrages na thriller tegen Nigeria

07:20
Analist waarschuwt Nathan De Cat: dit parcours moet hij zeker weten te vermijden

Analist waarschuwt Nathan De Cat: dit parcours moet hij zeker weten te vermijden

06:30
"Match van zijn leven gespeeld": was dit de beste man op het veld in Kazachstan?

"Match van zijn leven gespeeld": was dit de beste man op het veld in Kazachstan?

23:00
5
'Saint-Etienne wil van hem af: vraagprijs van Lucas Stassin neemt forse duik'

'Saint-Etienne wil van hem af: vraagprijs van Lucas Stassin neemt forse duik'

22:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 16/11: Vermant - David - Verschaeren - Tzolis

Transfernieuws en Transfergeruchten 16/11: Vermant - David - Verschaeren - Tzolis

21:40
'Geen goed nieuws voor Genk: transfersom van Mika Godts zou wel eens kunnen tegenvallen'

'Geen goed nieuws voor Genk: transfersom van Mika Godts zou wel eens kunnen tegenvallen'

22:00
Frank Raes zegt welke ervaren pion moet thuisblijven om De Cat mee te nemen naar het WK

Frank Raes zegt welke ervaren pion moet thuisblijven om De Cat mee te nemen naar het WK

21:00
'Romeo Vermant krijgt concurrentie uit JPL voor transfer naar Bundesliga'

'Romeo Vermant krijgt concurrentie uit JPL voor transfer naar Bundesliga'

21:40
1
📷 "Neem het mij niet kwalijk": Ex-voorzitter van Belgische profclub schreeuwt om nieuwe bondscoach

📷 "Neem het mij niet kwalijk": Ex-voorzitter van Belgische profclub schreeuwt om nieuwe bondscoach

20:30
6
Meer informatie over blessure van sterkhouder Standard tijdens interlandbreak bekend

Meer informatie over blessure van sterkhouder Standard tijdens interlandbreak bekend

21:20
1
"Wat is het nut?" - Rudi Garcia reageert op de insinuaties rond Thibaut Courtois

"Wat is het nut?" - Rudi Garcia reageert op de insinuaties rond Thibaut Courtois

19:00
17
Geen Black Friday: Union SG pakt uit met alternatieve actie

Geen Black Friday: Union SG pakt uit met alternatieve actie

20:00
1
Frustraties Noa Lang met Antonio Conte groeien: hij wil al weg

Frustraties Noa Lang met Antonio Conte groeien: hij wil al weg

18:30
2
'Voormalig Portugees international op lijstje van Club Brugge'

'Voormalig Portugees international op lijstje van Club Brugge'

19:30
Match tegen Liechtenstein? "Trap je die er toch nog naast? Dan is het tijd om te stoppen"

Match tegen Liechtenstein? "Trap je die er toch nog naast? Dan is het tijd om te stoppen"

17:30
8
Er is een nieuwe piste opgedoken voor Yari Verschaeren, die Anderlecht moet verlaten

Er is een nieuwe piste opgedoken voor Yari Verschaeren, die Anderlecht moet verlaten

18:00
7
Rudi Garcia haalt één van de Jonge Duivels bij de A-ploeg voor duel met Liechtenstein

Rudi Garcia haalt één van de Jonge Duivels bij de A-ploeg voor duel met Liechtenstein

16:32
11
Anderlecht heeft piepjonge Braziliaan op de radar staan

Anderlecht heeft piepjonge Braziliaan op de radar staan

17:00
7
Dit was de grote kwelduivel van de Duivels: "De beste ter wereld stond op het veld"

Dit was de grote kwelduivel van de Duivels: "De beste ter wereld stond op het veld"

15:30
2
Belgisch talent - dichtbij Duivels - kreeg zijn transfer niet en vader werd er gek van: "Elke dag telefoons"

Belgisch talent - dichtbij Duivels - kreeg zijn transfer niet en vader werd er gek van: "Elke dag telefoons"

16:00
1
"Like father, like son" - Kevin De Bruyne duikt op in... Genk

"Like father, like son" - Kevin De Bruyne duikt op in... Genk

15:00
1
"Ik vind niet dat Vanaken qua passing, présence en aanwezig zijn in de box moet onderdoen voor De Bruyne"

"Ik vind niet dat Vanaken qua passing, présence en aanwezig zijn in de box moet onderdoen voor De Bruyne"

14:30
9
Absolute topcoach deelt opmerkelijk verhaal over Thibaut Courtois

Absolute topcoach deelt opmerkelijk verhaal over Thibaut Courtois

14:00
5
De woorden van Jeremy Doku zinderen na: bondscoach Rudi Garcia vol in de wind gezet Analyse

De woorden van Jeremy Doku zinderen na: bondscoach Rudi Garcia vol in de wind gezet

13:30
5
Vanhaezebrouck moet niets weten van harde kritiek op Rode Duivels: "Daar gaan mijn haren van rechtstaan"

Vanhaezebrouck moet niets weten van harde kritiek op Rode Duivels: "Daar gaan mijn haren van rechtstaan"

12:30
2
Zoon van Club Brugge-icoon maakt internationaal debuut, zijn broertje doet blauw-zwarte fans watertanden

Zoon van Club Brugge-icoon maakt internationaal debuut, zijn broertje doet blauw-zwarte fans watertanden

13:00
De enige echte: Sir Alex Ferguson verrast plots met grote complimenten voor Senne Lammens

De enige echte: Sir Alex Ferguson verrast plots met grote complimenten voor Senne Lammens

11:30

Meer nieuws

Populairste artikels

WK Kwalificatie (Europa)

 Speeldag 10
Hongarije Hongarije 2-3 Ierland Ierland
Portugal Portugal 9-1 Armenië Armenië
Oekraïne Oekraïne 2-0 IJsland IJsland
Servië Servië 2-1 Letland Letland
Albanië Albanië 0-2 Engeland Engeland
Azerbeidzjan Azerbeidzjan 1-3 Frankrijk Frankrijk
Israël Israël 4-1 Moldavië Moldavië
Italië Italië 1-4 Noorwegen Noorwegen
Duitsland Duitsland 20:45 Slovakije Slovakije
Malta Malta 20:45 Polen Polen
Montenegro Montenegro 20:45 Kroatië Kroatië
Tsjechië Tsjechië 20:45 Gibraltar Gibraltar
Noord-Ierland Noord-Ierland 20:45 Luxemburg Luxemburg
Nederland Nederland 20:45 Litouwen Litouwen
Bulgarije Bulgarije 18/11 Georgië Georgië
Wit-Rusland Wit-Rusland 18/11 Griekenland Griekenland
Wales Wales 18/11 Noord-Macedonië Noord-Macedonië
Schotland Schotland 18/11 Denemarken Denemarken
België België 18/11 Liechtenstein Liechtenstein
Spanje Spanje 18/11 Turkije Turkije
Oostenrijk Oostenrijk 18/11 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Zweden Zweden 18/11 Slovenië Slovenië
Roemenië Roemenië 18/11 San Marino San Marino
Kosovo Kosovo 18/11 Zwitserland Zwitserland

Nieuwste reacties

franchi franchi over Vanhaezebrouck moet niets weten van harde kritiek op Rode Duivels: "Daar gaan mijn haren van rechtstaan" cartman_96 cartman_96 over Er is een nieuwe piste opgedoken voor Yari Verschaeren, die Anderlecht moet verlaten Artevelde Artevelde over Europese topclubs staan in de rij voor Nathan De Cat: dit enorme bedrag vraagt Anderlecht cartman_96 cartman_96 over Match tegen Liechtenstein? "Trap je die er toch nog naast? Dan is het tijd om te stoppen" Johnnie Walker Johnnie Walker over Deze vier eersteklassers willen een nieuw stadion bouwen, zo snel mogelijk cartman_96 cartman_96 over Absolute topcoach deelt opmerkelijk verhaal over Thibaut Courtois André Coenen André Coenen over JPL-club in de problemen? Absolute sterkhouder geblesseerd bij nationale ploeg De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Rudi Garcia haalt één van de Jonge Duivels bij de A-ploeg voor duel met Liechtenstein We Are The Racingboys We Are The Racingboys over "Wat is het nut?" - Rudi Garcia reageert op de insinuaties rond Thibaut Courtois J K J K over Georges Leekens is heel scherp voor Rode Duivel na blammage: "Dan moet je nederig blijven" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved