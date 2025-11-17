Analiste spreekt klare taal: deze vijf namen moeten zeker mee met Rode Duivels naar het WK

Analiste Justien Odeurs heeft zich uitgesproken over de huidige situatie bij de Rode Duivels. Zij benadrukt dat enkele spelers onmisbaar zijn richting het WK, terwijl anderen volgens haar onvoldoende rendement leveren.

Hans Vanaken als voortrekker

Odeurs wees erop dat Hans Vanaken zijn rol als kapitein volledig invult. “Als er een speler niets te verwijten valt, dan is het wel Hans Vanaken. Hij deed wat je van een kapitein mag verwachten: zijn ploeg bij de hand nemen, de bal opeisen en beslissend zijn”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

Ze koppelde dit aan de herwaardering die hij onder Rudi Garcia kreeg, nadat eerdere bondscoaches hem minder kansen gaven. De kapiteinsband was volgens haar een duidelijk teken van zijn belang binnen de ploeg.

Teleurstellingen bij de Rode Duivels

Niet alle spelers konden overtuigen. Odeurs somde enkele namen op die volgens haar onder de verwachtingen bleven. “De Ketelaere was onzichtbaar op twee acties na. Raskin viel alleen op met zijn gemiste kansen, Trossard creëerde weinig gevaar en Doku leek vooral zijn kunststukje van de goal tegen Liverpool te willen overdoen.” Ze gaf aan dat dribbels van Doku wel aantrekkelijk zijn, maar dat het gevaar bestaat dat dit te veel een individuele show wordt.

De analiste haalde ook uit naar de huidige situatie rond de kwalificatie. “Als we Lukaku al nodig hebben om tegen Kazachstan te winnen, dan hebben we niets te zoeken op het WK.” Ze benadrukte dat het kwalificatieproces te lang aansleept en dat de tegenstanders niet van het hoogste niveau zijn. Volgens haar heeft Rudi Garcia na een jaar nog geen sterke indruk gemaakt als bondscoach.





Vijf namen voor het WK

Odeurs somde de spelers op die volgens haar absoluut mee moeten naar het toernooi. “Tot aan het WK moeten we nu vooral schietgebedjes doen dat de ‘Grote Drie’ (Lukaku, De Bruyne en Courtois, red.) fit geraken en dat ook blijven. Net als Fofana en Debast”, is ze heel erg duidelijk.