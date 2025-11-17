De weg naar het WK: Verrassingen of niet? Voor Duitsland én Nederland was het vanavond van moéten

De laatste hordes richting het WK zijn ook vanavond genomen. Welke landen hebben zich gekwalificeerd voor een tripje naar de Verenigde Staten, Canada en Mexico deze zomer?

België heeft dinsdag geen excuses om het WK-ticket niet te pakken. Liechtenstein mag immers geen enkel probleem vormen voor de Rode Duivels.

Geen verrassingen in Duitsland en Nederland

Ook Duitsland mag zich opmaken voor een avontuur over De Grote Plas. In een rechtstreeks duel met Slowakije om het WK-ticket liet Die Mannschaft zich niet verrassen.

Oranje voetbalde alle kritiek van de voorbije dagen en weken van zich af in Amsterdam. Litouwen was geen partij voor onze noorderburen.

Wat deden de andere landen die vanavond in actie kwamen?

Kroatië was dan weer al zeker van een ticket voor het wereldkampioenschap. Tsjechië verzekerde zich via een doelpuntenfestival tegen Gibraltar van een plaats in de barrages.