Garcia reageert op kritiek: "Ik heb nooit iemand mijn adres gegeven"

Rudi Garcia wil zich niet meer laten meeslepen in de storm die volgde op het puntenverlies tegen Kazachstan, maar kreeg maandag toch nog een nieuwe golf vragen, dit keer over de uitspraken van Jeremy Doku. De kans bestaat dat hij met zijn zwijgen wel het omgekeerde effect teweeg brengt.

De flankaanvaller zei dat België “niets op een WK te zoeken heeft” als het niveau niet stijgt en dat de analyse van Kazachstan mogelijk tekort schoot.

De bondscoach probeert de situatie te ontmijnen en neemt zijn speler in bescherming. “We moeten opletten met reacties in het heetst van de strijd", verklaarde Garcia. “Hij was nog emotioneel, dat was mee de teleurstelling die sprak. Iedereen is gefocust, sereen en gemotiveerd om het morgen af te maken.”

Garcia erkent dat hij met de Manchester City-speler sprak, maar benadrukt dat dat niets uitzonderlijks is. “Ik praat met hem, maar ik praat met al mijn spelers", stelde hij.

Kritiek op Garcia is volgens hemzelf niet belangrijk

Ook op de kritiek aan zijn eigen adres reageerde de bondscoach op karakteristieke wijze. “De kritiek aan mijn adres? Ik heb nooit iemand mijn adres gegeven", klonk het droog. “Nee, dat is niet belangrijk.”





Sportief wil Garcia vooral dat zijn team snel orde op zaken stelt in Sclessin. “We willen heel sterk aan de match beginnen en snel scoren. We hebben kwaliteit op de bank en die gaan we gebruiken.” Hij bevestigde bovendien dat de basiself wijzigingen zal bevatten.

Tot slot vergeleek Garcia de Belgische kwalificatiesituatie met die van andere toplanden. “Portugal kwalificeerde zich op de laatste speeldag, Spanje en Duitsland zijn nog niet zeker. We kijken vooruit naar Liechtenstein, daar draait alles om.”