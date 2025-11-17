Georges Leekens zet Rode Duivel op zijn plaats: "Dan moet je nederig blijven"

De Rode Duivels lieten tegen Kazachstan een pover aanzicht achter. Met een 1-1-gelijkspel en een wankele defensie moet dinsdag tegen Liechtenstein absoluut beter, zeker na de opvallende reactie van Arthur Theate op zijn blunder.

De Rode Duivels speelden zaterdagnamiddag gelijk tegen Kazachstan in Astana. Het blijft een opvallend resultaat. Dinsdag is het van moeten tegen Liechtenstein, dat toch niet zó zwak bleek. Het hield Wales onlangs op 0-1.

Er moeten veel zaken beter, dat is duidelijk. Vooraan moeten meer kansen gecreëerd worden, terwijl het achteraan een stuk zekerder mag zijn. Arthur Theate beging een onwaarschijnlijke blunder tegen Kazachstan en nam daar weinig verantwoordelijkheid voor.

"Ik speel naar Koni (De Winter) en de pass is te kort, maar we konden die goal alsnog voorkomen: de aanvaller moest nog 50 meter richting doel gaan", zei hij bij Sporza. "Ik ben nooit nonchalant. Misschien dat het door het veld kwam. We zijn dat niet gewoon."

Leekens kraakt reactie van Theate na pijnlijke fout

Een heel opvallende reactie, waar voormalig bondscoach Georges Leekens ook nog wat over te zeggen had. "Jeremy Doku en Hans Vanaken waren goed, maar als je een fout maakt zoals Theate moet je nederig zijn", vertelde hij volgens Het Nieuwsblad.





"Het klopt dat die tegengoal na zijn foute inspeelpass nog vermeden had kunnen worden, maar het was onvoldoende. Als dat dan al vaker gebeurd is, moet je op dit niveau tegen kritiek kunnen. Indertijd kreeg Daniël Van Buyten geregeld ook de volle laag en die won wel alles met Bayern", besluit Leekens.