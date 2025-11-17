Georges Leekens zet Rode Duivel op zijn plaats: "Dan moet je nederig blijven"

Georges Leekens zet Rode Duivel op zijn plaats: "Dan moet je nederig blijven"
Foto: © photonews

De Rode Duivels lieten tegen Kazachstan een pover aanzicht achter. Met een 1-1-gelijkspel en een wankele defensie moet dinsdag tegen Liechtenstein absoluut beter, zeker na de opvallende reactie van Arthur Theate op zijn blunder.

De Rode Duivels speelden zaterdagnamiddag gelijk tegen Kazachstan in Astana. Het blijft een opvallend resultaat. Dinsdag is het van moeten tegen Liechtenstein, dat toch niet zó zwak bleek. Het hield Wales onlangs op 0-1.

Er moeten veel zaken beter, dat is duidelijk. Vooraan moeten meer kansen gecreëerd worden, terwijl het achteraan een stuk zekerder mag zijn. Arthur Theate beging een onwaarschijnlijke blunder tegen Kazachstan en nam daar weinig verantwoordelijkheid voor.

"Ik speel naar Koni (De Winter) en de pass is te kort, maar we konden die goal alsnog voorkomen: de aanvaller moest nog 50 meter richting doel gaan", zei hij bij Sporza. "Ik ben nooit nonchalant. Misschien dat het door het veld kwam. We zijn dat niet gewoon."

Leekens kraakt reactie van Theate na pijnlijke fout

Een heel opvallende reactie, waar voormalig bondscoach Georges Leekens ook nog wat over te zeggen had. "Jeremy Doku en Hans Vanaken waren goed, maar als je een fout maakt zoals Theate moet je nederig zijn", vertelde hij volgens Het Nieuwsblad.

"Het klopt dat die tegengoal na zijn foute inspeelpass nog vermeden had kunnen worden, maar het was onvoldoende. Als dat dan al vaker gebeurd is, moet je op dit niveau tegen kritiek kunnen. Indertijd kreeg Daniël Van Buyten geregeld ook de volle laag en die won wel alles met Bayern", besluit Leekens.

Volg België - Liechtenstein live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45 (18/11).

WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België
Liechtenstein
Arthur Theate

WK Kwalificatie (Europa)

 Speeldag 10
Hongarije Hongarije 2-3 Ierland Ierland
Portugal Portugal 9-1 Armenië Armenië
Oekraïne Oekraïne 2-0 IJsland IJsland
Servië Servië 2-1 Letland Letland
Albanië Albanië 0-2 Engeland Engeland
Azerbeidzjan Azerbeidzjan 1-3 Frankrijk Frankrijk
Israël Israël 4-1 Moldavië Moldavië
Italië Italië 1-4 Noorwegen Noorwegen
Duitsland Duitsland 20:45 Slovakije Slovakije
Malta Malta 20:45 Polen Polen
Montenegro Montenegro 20:45 Kroatië Kroatië
Tsjechië Tsjechië 20:45 Gibraltar Gibraltar
Noord-Ierland Noord-Ierland 20:45 Luxemburg Luxemburg
Nederland Nederland 20:45 Litouwen Litouwen
Bulgarije Bulgarije 18/11 Georgië Georgië
Wit-Rusland Wit-Rusland 18/11 Griekenland Griekenland
Wales Wales 18/11 Noord-Macedonië Noord-Macedonië
Schotland Schotland 18/11 Denemarken Denemarken
België België 18/11 Liechtenstein Liechtenstein
Spanje Spanje 18/11 Turkije Turkije
Oostenrijk Oostenrijk 18/11 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Zweden Zweden 18/11 Slovenië Slovenië
Roemenië Roemenië 18/11 San Marino San Marino
Kosovo Kosovo 18/11 Zwitserland Zwitserland

