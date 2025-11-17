Na Courtois, De Bruyne en Lukaku vallen nu ook deze twee Rode Duivels uit voor beslissend kwalificatieduel

De Rode Duivels moeten morgen de WK-kwalificatie veiligstellen tegen Liechtenstein. Al kan Rudi Garcia geen beroep doen op twee pionnen.

De Rode Duivels hebben morgen aan een overwinning altijd voldoende om zich te plaatsen voor het WK van komende zomer. Ook de tegenstander mag géén probleem vormen.

In Luik neemt België het op tegen Liechtenstein. De tegenstander kon in deze kwalificatiecampagne nog geen enkel punt pakken.

Twee Rode Duivels haken af

Rudi Garcia zal niet kunnen rekenen op Amadou Onana. De middenvelder wordt uit voorzorg uit de wedstrijdselectie gehouden.

Ook Nathan Ngoy zal zijn debuut als Rode Duivel niet maken. De verdediger van Lille OSC - hij zat in Kazachstan nog in de tribune - heeft zijn hand gebroken.





Géén excuus

Uiteraard zijn ook onder anderen Thibaut Courtois, Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne er niet bij. Al mag dat géén excuus zijn tegen Liechtenstein.