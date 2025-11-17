Wedstrijd stopgezet na seksistische opmerking richting scheidsrechter

Een amateurwedstrijd is voortijdig gestaakt na vermeend seksistisch gedrag richting een vrouwelijke scheidsrechter, zo heeft AFC Rushden & Diamonds bekendgemaakt.

De wedstrijd tegen Coventry Sphinx werd bij rust afgebroken nadat een opmerking van het publiek van “seksistische aard” naar de scheidsrechter was gericht. Het Northamptonshire-team sprak zijn diepe bezorgdheid en teleurstelling uit.

“Als wordt vastgesteld dat de persoon in kwestie aan onze club verbonden is, zullen we de strengst mogelijke maatregelen nemen", verklaarde een woordvoerder van AFC Rushden & Diamonds. “Discriminerende taal of acties horen absoluut niet thuis in onze club of de bredere voetbalgemeenschap.”

Pogingen om de dader te identificeren zijn tot nu toe mislukt, en de zaak is overgedragen aan de bevoegde autoriteiten. De manager van de Diamonds, Elliot Sandy, vertelde dat de scheidsrechter de wedstrijd eerst stopzette toen de vermeende dader uit het stadion werd verwijderd.

Dader wordt gezocht

De wedstrijd werd tijdelijk hervat, maar bij rust gaf de scheidsrechter aan zich niet comfortabel genoeg te voelen om verder te gaan. “Ik veroordeel wat er vandaag is gebeurd; dit hoort niet in het voetbal. Ik voel echt mee met haar,” zei Sandy.

Ook Coventry Sphinx toonde zich diep bezorgd en kondigde een eigen onderzoek aan. De club benadrukte dat discriminerende taal of gedrag nergens plaats mag hebben, noch in het voetbal, noch daarbuiten. AFC Rushden & Diamonds roept supporters die iets hebben gezien of weten, op zich te melden.