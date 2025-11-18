Kan hij de situatie nog wel keren? Dit zijn de eerste woorden van Clement als Norwich-coach

Kan hij de situatie nog wel keren? Dit zijn de eerste woorden van Clement als Norwich-coach
Philippe Clement is de nieuwe hoofdtrainer van Norwich City. De Engelse tweedeklasser maakte zijn komst dinsdag officieel bekend. De 51-jarige Belg tekende een contract tot 2029 en moet de club uit de gevarenzone leiden.

Philippe Clement is de nieuwe hoofdtrainer van Norwich City. Op dinsdag werd zijn komst officieel bevestigd door de Engelse tweedeklasser. Clement tekende een contract tot de zomer van 2029.

Het is de eerste opdracht voor Clement sinds zijn avontuur bij Rangers. Daar werd hij eind februari ontslagen na tegenvallende resultaten. Ondertussen doen de Schotten het niet beter.

De eerste woorden van Clement als Norwich-coach

Op de officiële website van Norwich City sprak de 51-jarige Belg een eerste keer als coach van zijn nieuwe club. "Ik ben echt enthousiast over dit project en deze kans. Ik ken deze club al heel lang en hoewel we ons momenteel in een moeilijke periode bevinden, kijken we ernaar uit om samen met de spelers en staf alles om te draaien."

"Na mijn gesprekken met de eigenaars en hun ambities voor de club te horen, was ik meteen overtuigd dat dit de juiste keuze is. Ze hebben grote plannen voor de toekomst, maar onze taak op korte termijn is om de huidige situatie te keren en iedereen opnieuw te laten geloven."

"Ik zie ook veel potentieel in de club en in de spelersgroep, en ik voel me volledig klaar voor de uitdaging die voor ons ligt", besluit Clement. En of het een uitdaging wordt. Norwich City staat op de voorlaatste plaats (23e) met amper 9 punten na 15 matchen.

Norwich City
Philippe Clement

