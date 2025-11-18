Liechtenstein-kapitein: "De bazen knijpen een oogje dicht als het voor de nationale ploeg is"

De kapitein van Liechtenstein, Nicolas Hasler, blikte bij Qmusic vooruit op de wedstrijd van vanavond tegen de Rode Duivels. Hij benadrukte dat zijn team er alles aan zal doen "om de Belgen het leven zo zuur mogelijk te maken".

Hasler is een van de weinige profs in de selectie. "Sommige van mijn ploegmaats zijn actief in de marketing, andere zitten in de banksector en er zit zelfs een politie-agent in ons team. Zij moeten vakantie nemen om interlands te kunnen spelen", vertelt hij.

Hij lacht erbij. "Al knijpen sommige bazen ook wel een oogje dicht als het voor de nationale ploeg is." Voor de spelers is het combineren van werk en voetbal niet altijd makkelijk.

De ene dag aan je bureau, de andere tegen Cristiano Ronaldo

"Een makkelijke situatie is het wel niet: als mijn ploegmaats vakantie opnemen voor het voetbal, kunnen ze dat niet doen voor hun familie. Maar het blijft tegelijk een enorme eer om je land te vertegenwoordigen", zegt Hasler.

De middenvelder benadrukt het contrast met het profvoetbal van België. "De ene dag zit je achter een bureau te werken in een bank, de andere dag speel je in Lissabon voor 60.000 mensen tegen Cristiano Ronaldo: dat is magisch."





Voor de Rode Duivels staat er veel op het spel. "Als het vanavond een gelijkspel wordt dan is België geplaatst en kunnen we allemaal samen vieren", besluit Hasler.