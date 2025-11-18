Nederlanders hebben kritiek na... penalty die ze kregen: "Daarom bloedhekel aan de VAR"

Oranje kreeg maandagavond een strafschop tegen Litouwen, maar het moment zorgde voor veel discussie. De 2-0 in de Johan Cruijff Arena viel vanaf elf meter na een handsbal van Litouwse verdediger Artemijus Tutyskinas.

Opvallend was dat geen enkele speler van Nederland om een penalty had gevraagd en dat het stadion pas later duidelijk werd waarom scheidsrechter Luís Godinho naar de zijkant liep.

Analisten hadden het ook moeilijk om het moment goed te duiden. Ibrahim Afellay vertelde bij de NOS dat hij in eerste instantie dacht dat de penalty kwam door een tweede fase, toen Cody Gakpo schoot na een kopbal van Matthijs de Ligt. Uiteindelijk bleek het te gaan om het eerste moment, waarin de bal lichtjes de arm van Tutyskinas raakte.

Afellay uitte kritiek op dit soort beslissingen. Hij benadrukte dat spelers vaak een natuurlijke beweging maken tijdens een sprong en dat de VAR dit soms ten onrechte als hands interpreteert. "Dit is waarom je soms een bloedhekel hebt aan de VAR", zei hij.

Pierre van Hooijdonk pleit ervoor om de handsregels aan te passen

Ook Pierre van Hooijdonk steunde deze kritiek. Hij vindt dat de regel aangepast moet worden: "Als je springt, dan heb je de armen niet meer langs je lichaam. Dat is een natuurlijke beweging en dus moeten ze de regel veranderen."

De penalty werd uiteindelijk door Cody Gakpo benut, waarmee Oranje de voorsprong vergrootte naar 2-0. Het team liep later uit naar een ruime 4-0 zege op Litouwen.

Met de overwinning verzekerde Nederland zich van deelname aan het WK van 2026, ondanks de discussie rond het penaltymoment. Het debat over de VAR en handsregels blijft voorlopig echter onverminderd doorgaan.