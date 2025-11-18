Steven Defour weet aan wie Koni De Winter een voorbeeld moet nemen: "Dan was je je knieschijf kwijt"

Steven Defour had na de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Kazachstan weinig lovende woorden voor de prestatie van de verdediging. Vooral in de eerste helft zag hij te veel individuele fouten en kwetsbaarheid.

Volgens hem had het middenveld en de aanval de kansen beter moeten afwerken, met een speciale opmerking over Nicolas Raskin: “Vanop drie meter moet je niet zo hard op de keeper knallen, maar de bal beheerst in een van de twee hoeken leggen, dan is die altijd binnen.”

Het tegendoelpunt van Kazachstan was volgens Defour het gevolg van drie fouten, waarbij Matz Sels het minste te verwijten viel. De grootste fout lag bij Arthur Theate, die de korte inspeelpass slecht uitvoerde. “Dat mag geen excuus zijn. Ook De Winter bleef maar wijken. Toen ik nog speelde, werd de verdedigers altijd gezegd dat ze tot aan de zestien in duel moesten gaan", aldus Defour bij HBvL.

Defour was kritisch op de houding van Theate nadat hij zijn fout toegaf, maar toch redenen zocht waarom het niet helemaal zijn schuld was. “Theate had gelijk, maar toch had hij dat niet moeten zeggen. Op dat moment zoek je als speler geen excuses en neem je je verantwoordelijkheid.”

Thomas Vermaelen had die fase nooit laten gebeuren

Ook de manier van verdedigen van Koni De Winter kwam onder vuur. Defour vond dat hij te nonchalant overkwam en te weinig druk voelde. “Net dan mis je bepaalde intercepties omdat je te zeker bent van jezelf. Nu, Kompany had dat in het begin van zijn carrière ook een beetje.”





Tijdens de analyse van die fase kwam Thomas Vermaelen ter sprake. Defour benadrukte hoe een speler als Vermaelen anders zou ingegrepen hebben. “Absoluut, ja. Thomas had werkelijk alles als verdediger. Hij was beenhard, daar moest je op training niet mee in duel gaan, hoor.”

Daarnaast prees Defour de technische kwaliteiten van Vermaelen. “Vermaelen had ook een fenomenale inspeelpass, uit de Ajax-school, keihard over de grond. Als je de bal wilde controleren, dan was je je knieschijf kwijt.”