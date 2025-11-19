Karim Benzema hint op spectaculaire terugkeer naar Europa: "Tegen hem zou ik nooit nee zeggen"

Karim Benzema scoort zijn doelpunten dezer dagen in Saoedi-Arabië. De Fransman beschikt over een aflopend contract. Keert hij nog eens terug naar de Europese velden?

43 treffers en 17 assists in 71 wedstrijden voor Al Ittihad SC. Karim Benzema is het scoren ook in Saoedi-Arabië niet verleerd.

Benzema is op het einde van het seizoen transfervrij. Het hoeft geen betoog dat Al Ittihad de 37-jarige aanvaller graag langer wil houden.

Ik kan momenteel niet zeggen waar mijn toekomst ligt

"Ik hou echt van dit land", aldus Benzema in de lokale media. "Maar ik kan momenteel niet zeggen waar mijn toekomst ligt."

Of komt er toch een hint? "Als Real Madrid belt… Florentino Perez is iemand waar ik nooit nee zou tegen zeggen. Hij is speciaal."

Tegen Florentino Perez zou ik nooit nee zeggen

Al vrezen we niet dat het telefoontje er zal komen. Dan toch langer in de woestijn blijven, Karim?