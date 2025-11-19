Karim Benzema hint op spectaculaire terugkeer naar Europa: "Tegen hem zou ik nooit nee zeggen"

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| Reageer
Karim Benzema hint op spectaculaire terugkeer naar Europa: "Tegen hem zou ik nooit nee zeggen"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Karim Benzema scoort zijn doelpunten dezer dagen in Saoedi-Arabië. De Fransman beschikt over een aflopend contract. Keert hij nog eens terug naar de Europese velden?

43 treffers en 17 assists in 71 wedstrijden voor Al Ittihad SC. Karim Benzema is het scoren ook in Saoedi-Arabië niet verleerd. 

Benzema is op het einde van het seizoen transfervrij. Het hoeft geen betoog dat Al Ittihad de 37-jarige aanvaller graag langer wil houden.

Ik kan momenteel niet zeggen waar mijn toekomst ligt

Karim Benzema

"Ik hou echt van dit land", aldus Benzema in de lokale media. "Maar ik kan momenteel niet zeggen waar mijn toekomst ligt."

Of komt er toch een hint? "Als Real Madrid belt… Florentino Perez is iemand waar ik nooit nee zou tegen zeggen. Hij is speciaal."

Tegen Florentino Perez zou ik nooit nee zeggen

Karim Benzema

Al vrezen we niet dat het telefoontje er zal komen. Dan toch langer in de woestijn blijven, Karim?

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
La Liga
La Liga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Real Madrid
Al Ittihad
Karim Benzema

Meer nieuws

Deze 19-jarige jongeman zal twee keer nadenken vooraleer hij Noa Lang nog eens zal bedreigen

Deze 19-jarige jongeman zal twee keer nadenken vooraleer hij Noa Lang nog eens zal bedreigen

21:20
Dit transferbedrag én deze constructie heeft Anderlecht in gedachten als topclubs informeren naar De Cat

Dit transferbedrag én deze constructie heeft Anderlecht in gedachten als topclubs informeren naar De Cat

21:00
Vincent Mannaert is aan zet: Deze twee héél grote namen worden (opnieuw) genoemd om met België naar WK te gaan

Vincent Mannaert is aan zet: Deze twee héél grote namen worden (opnieuw) genoemd om met België naar WK te gaan

20:40
3
Van Frans paniekvoetbal tot (géén) achterpoortjes: 'DAZN kan Belgisch televisiecontract niét opzeggen'

Van Frans paniekvoetbal tot (géén) achterpoortjes: 'DAZN kan Belgisch televisiecontract niét opzeggen'

20:00
1
Achter de schermen bij het vertrek van Vandenhaute bij Anderlecht: Niet alleen Coucke wou banden verbreken

Achter de schermen bij het vertrek van Vandenhaute bij Anderlecht: Niet alleen Coucke wou banden verbreken

19:40
2
Louis van Gaal doet héél pijnlijk boekje open over 'zijn' Ajax: "Er wordt niét naar me geluisterd"

Louis van Gaal doet héél pijnlijk boekje open over 'zijn' Ajax: "Er wordt niét naar me geluisterd"

19:20
Genegeerd in 2022, nu heeft De Ketelaere een duidelijk doel voor 2026

Genegeerd in 2022, nu heeft De Ketelaere een duidelijk doel voor 2026

19:00
Garcia, Tedesco en Martinez versus de pers: en wat als ze niet helemaal ongelijk hadden?

Garcia, Tedesco en Martinez versus de pers: en wat als ze niet helemaal ongelijk hadden?

18:40
6
Goudklompje KV Mechelen schittert op WK U17

Goudklompje KV Mechelen schittert op WK U17

18:30
Jan Mulder ziet het WK niet zitten: "Dubieus spektakel"

Jan Mulder ziet het WK niet zitten: "Dubieus spektakel"

18:20
1
Goed nieuws of niet voor Standard? Euvrard legt uit voor clash met Zulte Waregem

Goed nieuws of niet voor Standard? Euvrard legt uit voor clash met Zulte Waregem

18:00
Welke Rode Duivel verdient het meest? Verrassing op de eerste plaatsen

Welke Rode Duivel verdient het meest? Verrassing op de eerste plaatsen

17:40
3
Vincent Kompany wilde wel héél bijzondere speler in huis halen

Vincent Kompany wilde wel héél bijzondere speler in huis halen

16:30
"Ik wilde naar Zulte Waregem": toenmalig speler Anderlecht rakelt verhaal op uit het verleden

"Ik wilde naar Zulte Waregem": toenmalig speler Anderlecht rakelt verhaal op uit het verleden

17:20
'Club Brugge herhaalt interesse in opvallende speler die ooit nog 30 miljoen euro waard was'

'Club Brugge herhaalt interesse in opvallende speler die ooit nog 30 miljoen euro waard was'

17:00
1
Goed nieuws op komst? Napoli legt een datum vast voor de terugkeer van Romelu Lukaku

Goed nieuws op komst? Napoli legt een datum vast voor de terugkeer van Romelu Lukaku

16:00
Voormalig spits van Charleroi gaat door het lint tijdens WK-kwalificaties

Voormalig spits van Charleroi gaat door het lint tijdens WK-kwalificaties

16:15
'RSC Anderlecht wil shoppen bij Duitse topclub: veel kapers op de kust'

'RSC Anderlecht wil shoppen bij Duitse topclub: veel kapers op de kust'

15:30
3
Feest in Luik, barsten in de relatie Garcia-media: "Een onnodige strijd die hij moeilijk kan winnen" Analyse

Feest in Luik, barsten in de relatie Garcia-media: "Een onnodige strijd die hij moeilijk kan winnen"

14:40
1
🎥 Wat een show van Rode Duivel, Jan Mulder orakelt: "Beter dan Van Himst, Van Moer, Hazard en De Bruyne?"

🎥 Wat een show van Rode Duivel, Jan Mulder orakelt: "Beter dan Van Himst, Van Moer, Hazard en De Bruyne?"

15:00
11
FC Barcelona komt (eindelijk) met het nieuws waar iedereen zat op te wachten

FC Barcelona komt (eindelijk) met het nieuws waar iedereen zat op te wachten

14:00
Hasi met de handen in het haar? 'Internationals komen geblesseerd en vermoeid terug naar Lotto Park'

Hasi met de handen in het haar? 'Internationals komen geblesseerd en vermoeid terug naar Lotto Park'

14:20
Done deal: Standard plukt pion met verleden bij Zulte Waregem weg bij Dender

Done deal: Standard plukt pion met verleden bij Zulte Waregem weg bij Dender

13:30
SK Beveren zet sterkhouder in de bloemetjes na historische WK-kwalificatie

SK Beveren zet sterkhouder in de bloemetjes na historische WK-kwalificatie

13:15
Opmerkelijke afwezige in omkadering Rode Duivels op VTM: dit heeft hij er over te zeggen

Opmerkelijke afwezige in omkadering Rode Duivels op VTM: dit heeft hij er over te zeggen

13:00
1
Hein Vanhaezebrouck over dé terugkeer bij KAA Gent: "Voorstel was zo laag, niet ver van schandalig"

Hein Vanhaezebrouck over dé terugkeer bij KAA Gent: "Voorstel was zo laag, niet ver van schandalig"

12:40
'Smaakmaker Dender mag dromen van Belgische top'

'Smaakmaker Dender mag dromen van Belgische top'

12:35
Deze ex-Rode Duivel is helemaal vergeten in België, maar mag nu wel naar het WK ...

Deze ex-Rode Duivel is helemaal vergeten in België, maar mag nu wel naar het WK ...

12:20
"Het is en blijft toch een rare snuiter": Rudi Garcia krijgt prikje te verduren

"Het is en blijft toch een rare snuiter": Rudi Garcia krijgt prikje te verduren

12:00
4
Datum van de loting en mogelijke tegenstanders van de Rode Duivels: alles wat je moet weten over het WK 2026

Datum van de loting en mogelijke tegenstanders van de Rode Duivels: alles wat je moet weten over het WK 2026

11:40
16
Raakt Kevin De Bruyne wel fit voor het WK? Degryse & co worden er niet vrolijk van

Raakt Kevin De Bruyne wel fit voor het WK? Degryse & co worden er niet vrolijk van

11:20
1
"Ik heb geprobeerd het dood te zwijgen, maar helaas": de 'leugen' van Ruben Van Gucht is achterhaald De derde helft

"Ik heb geprobeerd het dood te zwijgen, maar helaas": de 'leugen' van Ruben Van Gucht is achterhaald

11:00
'Europese topclubs in de rij voor Nathan De Cat: Anderlecht heeft zijn strategie bepaald'

'Europese topclubs in de rij voor Nathan De Cat: Anderlecht heeft zijn strategie bepaald'

10:30
13
Met Garcia naar het WK? Degryse heeft een duidelijke mening

Met Garcia naar het WK? Degryse heeft een duidelijke mening

10:00
8
Loopt de toekomstige leider bij de jeugd van Genk? WK maakte het zeer duidelijk

Loopt de toekomstige leider bij de jeugd van Genk? WK maakte het zeer duidelijk

09:30
6
Dick Advocaat doet het: kleinste land ooit naar het WK

Dick Advocaat doet het: kleinste land ooit naar het WK

09:00

Meer nieuws

Populairste artikels

La Liga

 Speeldag 13
Valencia CF Valencia CF 21/11 Levante Levante
Alaves Alaves 22/11 Celta De Vigo Celta De Vigo
Barcelona Barcelona 22/11 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Osasuna Osasuna 22/11 Real Sociedad Real Sociedad
Villarreal Villarreal 22/11 Real Mallorca Real Mallorca
Real Oviedo Real Oviedo 23/11 Rayo Vallecano Rayo Vallecano
Real Betis Real Betis 23/11 Girona FC Girona FC
Getafe Getafe 23/11 Atlético Madrid Atlético Madrid
Elche CF Elche CF 23/11 Real Madrid Real Madrid
Espanyol Barcelona Espanyol Barcelona 24/11 Sevilla Sevilla

Nieuwste reacties

Venom#13 Venom#13 over 🎥 Wat een show van Rode Duivel, Jan Mulder orakelt: "Beter dan Van Himst, Van Moer, Hazard en De Bruyne?" Frosties Frosties over Vincent Mannaert is aan zet: Deze twee héél grote namen worden (opnieuw) genoemd om met België naar WK te gaan Bankzitter Bankzitter over Welke Rode Duivel verdient het meest? Verrassing op de eerste plaatsen Bruno BDB Bruno BDB over Garcia, Tedesco en Martinez versus de pers: en wat als ze niet helemaal ongelijk hadden? Borak Borak over Hans Vanaken klopt (eindelijk) op tafel: "Wat als De Bruyne terugkeert?" FCB vo altijd FCB vo altijd over Loopt de toekomstige leider bij de jeugd van Genk? WK maakte het zeer duidelijk Juan Román Riquelme Juan Román Riquelme over Regering gaat zich mengen in debatten stadion Club Brugge DenC DenC over Van Frans paniekvoetbal tot (géén) achterpoortjes: 'DAZN kan Belgisch televisiecontract niét opzeggen' Andreas2962 Andreas2962 over Witsel geniet van terugkeer: "Ik heb hier dertien jaar van mijn leven gegeven" The Purple Knight The Purple Knight over Speler STVV (met verleden bij Beerschot) is formeel: "Antwerp? Nooit van mijn leven!" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved