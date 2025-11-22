Donald Trump verbiedt supporters van deze twee landen op het WK 2026

Donald Trump verbiedt supporters van deze twee landen op het WK 2026
Foto: © photonews

De regering-Trump heeft bevestigd dat Haïtiaanse en Iraanse supporters geen toegang krijgen tot de Verenigde Staten voor het WK 2026. De president voorziet geen enkele versoepeling van de huidige regels.

Donald Trump blijft zijn mediatoer in football-stijl verderzetten in aanloop naar het WK 2026. Hij werd de voorbije weken al vaak samen gezien met FIFA-voorzitter Gianni Infantino, en kreeg deze week ook Cristiano Ronaldo op bezoek in de Verenigde Staten.

De Amerikaanse president en zijn administratie willen van het WK 2026 een succes maken en het voetbal opnieuw in de spotlights plaatsen in de VS. Maar ondanks die ambitie worden geen van de recent ingevoerde wetten versoepeld, ook niet die over de toegang tot het Amerikaanse grondgebied.

Geen Iraanse of Haïtiaanse supporters op het WK 2026

Onder die wetten valt een maatregel die in juni werd goedgekeurd en die de toegang tot de VS verbiedt voor inwoners van 19 landen. Daaronder valt onder meer Iran, dat al geruime tijd zeker is van zijn WK-ticket.

Deze week plaatste ook een tweede land uit die lijst zich voor het WK: Haïti, dat voor het eerst sinds 1974 opnieuw een eindronde haalt. Donald Trump voorziet echter geen uitzonderingen.

Zijn administratie bevestigde aan Politico dat, net zoals bij Iran, enkel de spelers van Haïti, hun familie en de staf met een speciale sportevenement-ontheffing naar de VS mogen reizen. Supporters van Haïti én Iran zullen dus niet aanwezig kunnen zijn om hun team ter plaatse aan te moedigen.

