Romelu Lukaku zet grote stappen: Antonio Conte komt met duidelijke update over Rode Duivel

Napoli ziet opnieuw licht aan het einde van de tunnel. Romelu Lukaku werkt individueel aan zijn comeback na een zware periode. Volgens coach Antonio Conte zet hij duidelijke stappen richting zijn terugkeer.

Romelu Lukaku staat van de twee Napoli-Belgen het dichtst bij zijn terugkeer. De spits heeft een heel moeilijke periode achter de rug, met zijn blessure en het verlies van zijn vader, maar op sportief vlak lijkt het de goede kant uit te gaan.

"Romelu traint opnieuw, al gebeurt dat voorlopig nog individueel", zei Antonio Conte bij DAZN over zijn speler. "We moeten hem goed in de gaten blijven houden.

"Vergeet niet dat hij een zware blessure achter de rug heeft. Het is hoe dan ook heel belangrijk dat hij weer bij de groep kan zijn", gaat Conte verder. Lukaku was ook aanwezig in het stadion bij de 3-1 zege van Napoli tegen Atalanta.

Romelu Lukaku zet stappen

Hij vierde vanop de tribunes uitbundig mee met zijn ploeg. "Net als Anguissa (die ook geblesseerd is, n.v.d.r.) heeft hij enorm veel waarde in de kleedkamer. Ze zijn positief, brengen energie. Vanuit dat opzicht missen we hem ook op het veld, niet alleen qua kwaliteit maar ook door zijn ervaring", besluit Conte.

Napoli neemt voorlopig de leidersplaats opnieuw over na de zege tegen Atalanta. Het zijn drie punten die enorm veel deugd doen, nadat de Italiaanse topclub het voor de interlandperiode plots heel moeilijk kreeg.